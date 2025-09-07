İbrahim Kahveci Türkiye’yi terk eden kişi sayısına isyan etti: Bunun vebalini nasıl ödeyecekler?

Türkiye’den yurt dışına göç eden Türk vatandaşı sayısında yaşanan yükseliş tedirginlik yaratmaya başladı. Uzmanlara göre, yaşanan göçün sebebi olarak; ekonomik kriz, işsizlik ve gençlerin özgürlük kaygıları yer alıyor. Yaşanan bu göç durumu büyük dikkat çekerken, akıllarda Türkiye'nin geleceğine yönelik de soru işaretleri oluşmaya başladı.

Ekonomist İbrahim Kahveci, Türkiye'den yurt dışına yaşanan göç yoğunluğu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya isyan etti.

Kahveci paylaşımında; "2024 yılında, 47 bin 408 Türk Vatandaşı ülkeyi terk etti. 2022 yılında, 45 bin 122 Türk Vatandaşı ülkeyi terk etti.

2023 yılında, 189 bin 700 Türk Vatandaşı ülkeyi terk etti. Evet, 2023 yılında seçimlerde son umut bitince 189 bin 700 Türk Vatandaşı ülkesini terk etti. Bu umutsuzluğa kim veya kimler neden oldu? 6'lı Masa ile seçimi kaybedenler. Ülkeyi değil de kendi koltuklarının hesabını yapanlar. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanana kadar Halktv'de her defasında karşı çıktım... Hatta yapmaz böyle bir şey dedim... İdeal aday ama reel aday değil diye sloganlaştırmıştım bunu. Adaylığı açıklandıktan sonra tüm uyarılarımı kesip sonucu bekledim. Yakından tanıdığım bir gencin seçim sonrası "nefes alamıyorum" diyerek ülkeden gitmesini hiç unutamıyorum. Hala bir şey olmamış gibi, ülkeden giden 189 bin 700 kişinin veballeri üzerlerinde yokmuş gibi hiç çekinmeden ortalıktalar ya... Asıl ona şaşıyorum. Ülkeden göç eden 189 bin kişinin vebalini nasıl ödeyecekler?" dedi.

Türkiye'den vasıflı vasıfsız herkesin akın akın göç ettiği 3 ülke belli oldu

TÜİK'E GÖRE RAKAM 300 BİNE YAKIN!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre ise; 2023 yılında Türkiye’den yurt dışına göç eden Türk vatandaşı sayısı bir önceki yıla kıyasla %53 artarak 291 bin 377’ye ulaştı. Bu rakam, 2019’daki 84 bin 863’lük sayıya kıyasla beş yılda %243’lük bir artış anlamına geliyor. Göç edenlerin çoğunluğunu 25-29 yaş grubu oluştururken, İstanbul, Antalya ve Ankara en çok göç veren iller arasında başı çekiyor.

EKONOMİK KRİZ VE ÖZGÜRLÜK KAYGILARI TETİKLEYİCİ!

Ekonomik istikrarsızlık ve yüksek enflasyon, göçün ana itici güçleri arasında. 2023’te resmi enflasyon oranı %61’i aşarken, bazı ekonomistler gerçek oranın bunun iki katı olduğunu savunuyor. Uzman isim, “Toplumun en eğitimli kesimleri, demokratik normların aşınması ve ekonomik belirsizlik nedeniyle ülkeyi terk ediyor” dedi ve özellikle tıp ve bilişim uzmanlarının göç etme eğiliminde olduğunu vurguladı.

Türkiye’de Türkler azınlıkta mı kalacak?

ÇOĞUNLUĞU ÜNİVERSİTE MEZUNU!

Cornell Üniversitesi’nden ekonomist Eswar Prasad, Türkiye’nin beyin göçü sorununu değerlendirirken, “Yüksek nitelikli iş gücünün kaybı, uzun vadede ekonomik büyümeyi tehdit ediyor” uyarısında bulundu. 2024’te Journal of International Migration’ta yayımlanan bir araştırma, Türkiye’den göç edenlerin %60’ının üniversite mezunu olduğunu ve Batı Avrupa ile Kuzey Amerika’ya yöneldiğini ortaya koydu.

"TÜRKİYE'DE HAİN İLAN EDİLME KORKUSUYLA YAŞIYORUZ"

Ülkeden ayrılma kararı alarak geleceklerini yurt dışında oluşturmaya karar verenler arasında gençler öne çıkıyor. 27 yaşındaki bir öğretmen; “Türkiye’de her an hain ilan edilme korkusuyla yaşıyoruz. Almanya’da kendimi değerli hissediyorum” dedi.

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, 5 milyon Türk vatandaşı yurt dışında yaşıyor, Almanya 2 milyonla ilk sırada yer alıyor. Ancak vize kısıtlamaları, göç sürecini zorlaştırıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin Türk vatandaşlarına yönelik vize reddi oranlarının 2023’te %30 arttığı belirtildi.

ÖNCE İNSANIMIZ GİTTİ, ŞİMDİ DE SERMAYEMİZ GİDİYOR

GERİ DÖNÜŞ ÇABALARI YETERSİZ KALIYOR!

Hükümet, beyin göçünü tersine çevirmek için akademisyenlere ve profesyonellere yönelik geri dönüş programları başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 bin kişinin bu programlar sayesinde döndüğünü açıkladı. Ancak uzmanlar, bu sayının toplam göç rakamları karşısında yetersiz olduğunu ve yapısal sorunlar çözülmedikçe göçün devam edeceğini savunuyor.

GELECEK BELİRSİZ: TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR?

Türkiye’den yurt dışına göç, ekonomik ve sosyal sorunların gölgesinde hızlandı. Eğitimli gençlerin ve nitelikli iş gücünün kaybı, ülkenin geleceği için alarm zilleri çalıyor. Uzmanlar, ekonomik reformlar ve demokratik iyileştirmeler olmadan bu trendin tersine dönmesinin zor olduğunu vurguluyor.