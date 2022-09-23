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  • Ünlü gazeteci İbrahim Kahveci'den Orhan Pala hakkında şok açıklamalar. İsmini Sedat Peker ifşa etmişti

Ünlü gazeteci İbrahim Kahveci'den Orhan Pala hakkında şok açıklamalar. İsmini Sedat Peker ifşa etmişti

Gazeteci İbrahim Kahveci, Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in paylaşımlarıyla tartışılmaya başlanan Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) hakkındaki iddialarda ismi gündeme gelen Orhan Pala hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Kahveci, Pala için "Borsa dünyasına TUSKON'la girdi" dedi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 14:52
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İbrahim Kahveci'den Orhan Pala hakkında şok açıklamalar

Ünlü gazeteci İbrahim Kahveci'den Orhan Pala hakkında şok açıklamalar. İsmini Sedat Peker ifşa etmişti
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Sedat Peker'in paylaşımlarıyla tartışılmaya başlanan Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) hakkındaki iddialarda ismi gündeme gelen Orhan Pala'nın borsa dünyasına TUSKON'la girdiği ortaya çıktı.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in paylaşımlarıyla tartışılmaya başlanan Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) hakkındaki iddialarından sonra FETÖ'nün finans ayağıyla ilgili de bilgiler paylaşılmaya başlandı. 

Odatv'den Masum Gök'ün haberine göre, Karar gazetesi köşe yazarı İbrahim Kahveci, 2007 yılında FETÖ'cülerin İstanbul Borsası'ndaki parayı fark ederek buraya girmeye çalıştığını söyledi.

Kahveci'nin ifadeleri şöyle: 

"GÖRÜŞMEYE ORHAN PALA DA GELDİ"

"Yıl 2007. O dönem işsizdim.  FETÖ'nün TUSKON örgütünden soyadını hatırlayamadığım Feridun isimli birisi beni arayarak borsa haberleriyle ilgili site kurmak istediklerini bu işin başına da benim geçmemi istediklerini söyledi. Yardımcım olacak kişinin de Orhan Pala olacağını ifade etti. Bir görüşmeye Orhan Pala'da geldi. Ben dedim ki 'Yayıncılık yapacaksak ben çalışırım. Ama benim bir kuralım var ben her şeyi ve herkesi yazarım' dedim. Bu söylediğim sözden sonra beni bir daha aramadılar. Orhan Pala ile devam ettiler." 

"BORSA GÜNDEMİ VE FİNANS GÜNDEMİ TUSKON KURDURDU"

İbrahim Kahveci FETÖ'nün işadamları kanadı TUSKON'un kurdurduğunu iddia ettiği  internet sitelerini ise şöyle anlattı:

"Benim  sözlerimden sonra benimle bir daha görüşmediler ama medya dünyasına da girdiler. Önce Borsa Gündem internet sitesini daha sonra da Finans Gündem internet sitesini kurdular. Bunlar şu anda da yayınlarına devam ediyor" dedi. 

"SPK'DA GÜÇ ZEHİRLENMESİ VAR"

Gazeteci İbrahim Kahveci, FETÖ'nün Borsa ve SPK'daki yapılanmasına dokunulmadığını, FETÖ kurumlarında çalışmış kişilerin finans dünyasıyla ilgili kurumların başına gelmesinin arkasındaki iradenin soruşturulması gerektiğini kaydetti. 

SPK'nın güç zehirlenmesi yaşadığını da sözlerine ekleyen İbrahim Kahveci sorunun sistemsel olduğunu vurguladı. 

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23.09.2022 14:55
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