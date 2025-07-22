İbrahim Kalın - Devlet Bahçeli görüşmesinde siyah çanta detayı!

MİT Başkanı İbrahim Kalın, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında bugün Meclis'te siyasi parti temsilcileriyle görüştü. MHP lideri Devlet Bahçeli ile de görüşen Kalın'ın bu ziyaret sırasında yanında bulundurduğu 'siyah çanta' sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Kalın'ın bu siyaset turunda yanında bulundurduğu çantanın içinde ne olduğu ise merak konusu oldu.



Siyah çantanın sembolik anlam taşıyıp taşımadığı ya da görüşmelere dair kritik belgeleri içerip içermediği belirsizliğini korurken, kulislerde çantanın içeriğine dair spekülasyonların artması bekleniyor.



Ayrıca Kalın, Meclis'te, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta ve Özlem Zengin ile görüştü.

Basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Kalın'ın, sürece ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.



Kalın, DEM Parti TBMM Grubu'nu da ziyaret etti. Basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Kalın'ın, DEM Parti heyetine bilgi verdiği öğrenilirken dakikalar içinde ise İYİ Parti'yi ziyaret edecek.