İbrahim Kalın ‘Gölge CIA’in kaynağıydı. Barış Pehlivan’ın inanılmaz iddiası yeniden gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen programda yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.

Erdoğan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na İbrahim Kalın’ı atadı.

Atama kararını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na Sayın İbrahim Kalın’ı atamıştır." ifadeleriyle duyurdu.

2021 yılında Barış Pehlivan, Pentagon ile CIA gibi yapılara danışmanlık hizmeti veren ve “Gölge CIA” olarak bilinen Strafor şirketinin Türkiye’deki kaynaklarından birinin İbrahim Kalın olduğunu yazmıştı.

Pehlivan’ın bu yazısı yeniden gündem oldu.

"MİT MÜSTEŞARLIĞI CIA RAPÖRTÖRÜNE TESLİM EDİLDİ"

Sosyal medyada yayılan bir paylaşımda, “ Maalesef 63 yıl sonra MİT Müsteşarlığı CIA Rapörtörüne teslim edildi. Eski CIA raportörü Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim KALIN MİT Müsteşarı oldu, bazıları seviniyor! Niye ve neye seviniyorsun kardeşim? (İyi Parti Tuzla İlçe Başkanı Recep Karaot'tan alıntıdır)” ifadeleri yer alıyor.

Pehlivan da 2 yıl önceki yazısında Pentagon, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ABD Savunma İstihbarat Departmanı ve CIA’e danışmanlık hizmeti veren ve “Gölge CIA” olarak bilinen Stratfor adlı şirketin kurucusu George Friedman’ın, o dönemde Erdoğan’ın danışmanlığı görevini yürüten İbrahim Kalın’ı kaynak olarak kullandığını iddia etmişti.

WikiLeaks belgelerinde yer alan sızıntıları kaynak gösteren Pehlivan, Kalın’ın, George Friedman’a mail atarak, Stratfor şirketinin Türkiye ve Balkanlar hakkındaki raporunu bazı basın kuruşlarına haber yaptırdığını söylediğini şöyle aktarmıştı:

“Sevgili George ve Kamran, bazı medya kuruluşlarına Stratfor’un Türkiye ve Balkanlar hakkındaki raporunu haber yapmalarını söyledim ve ürettikleri haberlerin linklerini aşağıda gönderiyorum. İbrahim”