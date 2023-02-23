İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koyu. Yandaşlar şimdi ne yapacak

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 11 ilde yıkım yaşandı. Depremin ilk gününde "yollar çöktü, havalimanlarında pistler zarar gördü" gibi gerekçelendirmelerle afet bölgesine kurtarma ekibi desteği ve depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik malzemelerin iletiminde gecikmeler yaşandı. Bunun üzerine Çeşitli gruplar gönüllü olarak bölgeye ulaşmak için seferberlik başlattı. Haluk Levent, Oğuzhan Uğur ve AHBAP sivil dayanışma seferberliğinde öne çıkan isimlerden oldu.

Türkiye genelinde meydana gelen bütün afetlerde ilk dakikadan itibaren ülke genelinde örgütlenip yardım toplayan ve bu yardımları afetzedelere ulaştırmakla defalarca gündeme gelen Ahbap Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından da bölgeye yardıma koştu.

AHBAP’ta yardımların kısa sürede 1 milyar TL’yi geçmesinin ardından iktidar cephesi AHBAP, Babala, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'a karşı algı operasyonlarına ve linç kampanyalarına başladı.

İBRAHİM KALIN SON NOKTAYI KOYDU

AHBAP’ın bölgeye vardığı ilk andan itibaren yandaşların sürdürdüğü linç kampanyasına Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Kalın son noktayı koydu. İbrahim Kalın sosyal medya hesabından “Bizi biz yapan tüm STK’larımız, yardım kuruluşlarımız, gönüllülerimiz...” başlığıyla Ahbap’ın da içerisinde bulunduğu deprem bölgesinde varlığını sürdüren sivil toplum kuruluşlarını paylaştı. Kalın, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı: “Gece gündüz, sıcak soğuk, yakın uzak demeden yardıma koşan güzel insanlarımız... Hepinize müteşekkiriz. Hepinize minnettarız. Biz birlikte güzeliz, birlikte güçlüyüz, birlikte Türkiye’yiz.”

SİBER SALDIRI

AHBAP Derneği’nin bölgede yardımlar koştuğu sıralarda çok yoğun siber saldırı düzenlendiği öğrenildi. Saldırıların yurt içinden ve mobil ağa sahip bir trafik ile yapıldığı düşünülüyor.

ÇIĞ GİBİ BÜYÜYEN DAYANIŞMA YANDAŞLARI RAHATSIZ ETTİ

İktidarın deprem öncesi ve sonrasındaki tutumu ile eleştirilirken sivil dayanışmanın çığ gibi büyümesi iktidar kanadını rahatsız etti.

İktidara yakınlığı ile bilinen Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, Kahramanmaraş'taki depremlerde meydana gelen yıkımın hafifletilmesi ve depremzedelere yardımın daha hızlı ulaştırılması için kampanya başlatan AHBAP'ı ve Başkanı sanatçı Haluk Levent'i hedef aldı. Güler, bir programda, para toplayarak depremzedelere yardım yapan Haluk Levent hakkında, "1 milyar lira teslim edemezsin, yönetemez" dedi. Turgay Güler, Haluk Levent'in, bağışları AFAD ile koordineli yürütüyoruz sözlerine, "açık kapı bırakıyor" yorumunu yaptı.

İktidara yakın isimler dört koldan AHBAP, Başkanı sanatçı Haluk Levent ve AHBAP Derneği ile koordineli şekilde çalışan Oğuzhan Uğur'a karşı linç kampanyası başlattı.

Yardım çalışmalarını hedef alan paylaşımlardan bazıları şöyle: