İbrahim Kalın ziyaretine İYİ Parti liderinden ilk yorum!

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında Meclis’teki siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin ardından İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’ndan ilk açıklama geldi.



"BİLMEDİĞİMİZ BİR ŞEY ÖĞRENMEDİK"

Görüşme sonrası konuşan Dervişoğlu, “Bilmediğimiz bir şey öğrenmedik” diyerek, partilerinin sürece dair tutumunun değişmediğini ifade etti.

"DURUŞUMUZU MUHAFAZA EDİYORUZ"

Dervişoğlu, PKK’nın hedeflerinin siyasi ya da anayasal bir zeminde karşılık bulmaması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Duruşumuzu muhafaza ediyoruz. PKK’nın ideallerinin, hukuki ve anayasal zemin bulmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz.”