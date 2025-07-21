İbrahim Kalın'dan açılım çıkartmasında ilk durak: DEM Parti

Düzenleme: Kaynak: AA
İbrahim Kalın'dan açılım çıkartmasında ilk durak: DEM Parti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek. Görüşmelerin ilk turu ise DEM parti ile olacak. Saat 15.30'da DEM Parti meclis grubunu Kalın, ziyaret edecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek. Görüşmelerin, bugün başlaması planlanıyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Kalın'ın ziyaret edeceği partiler arasında AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi bulunuyor.

Görüşmelerde, Kalın'ın "Terörsüz Türkiye" çalışmalarıyla ilgili bilgi vermesi ve siyasi partilerin görüşlerini alması bekleniyor.

Bu ziyaretlerin, TBMM'de kurulması planlanan komisyon öncesinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kalın'ın ilk ziyareti DEM meclis grubuna olacak. Saat 15.30'da ilk görüşme yapılacak.

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