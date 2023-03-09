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Rizespor'dan Bodrum'a gözdağı: İbrahim Olawoyin'den flaş çıkış

Deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşacak TTFF 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu İbrahim Olawoyin, Bodrumspor deplasmanına galibiyet için gittiklerini ifade etti.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 17:40
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İbrahim Olawoyin: Bodrum'a kazanmaya gideceğiz

Rizespor'dan Bodrum'a gözdağı: İbrahim Olawoyin'den flaş çıkış
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Nijeryalı oyuncu, Mehmet Cengiz Tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Yılport Samsunspor ile oynadıkları karşılaşmada 2-0 mağlup olduklarını hatırlatarak, bu maçtaki yanlışları düzeltmek için çalıştıklarını belirtti.
Hafta sonu Bodrumspor karşısında zor bir maça çıkacaklarına dikkati çeken Olawoyin, "Bodrumspor maçına odaklandık. Bodrum'a maçı kazanmaya gideceğiz. Samsunspor maçında aldığımız mağlubiyeti hem biz hem de taraftarımız unutmak istiyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Hocalarımız mental olarak iyi hazırladı. Biz de kendimizi hazır hissediyoruz." dedi.
Olawoyin, Rize'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "İki aydır iyi bir ortamda çalışıyorum. Kendimi oldukça iyi hissediyorum. Umarım sonuna kadar böyle devam eder ve hedefimiz olan Süper Lig'e yükseliriz. Ben de bu hedef için elimden geleni yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

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