İbrahim Safi doğduğu topraklarda anılacak

Mayis ALİZADE

Yeniçağ’a ulaşan bilgiye göre İbrahim Safi’nin hayatının araştırarak yapıtlarının üzerinde incelemeler yapmış gazeteci-yazar Jale Caferova, ünlü Türk ressamın doğumunun 125. yılı dolayısıyla etkinlik düzenleyecek. Nahçıvan Haydar Aliyev Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde organize edilecek etkinliğin açılış töreni 17 Ağustos Perşembe günü saat 17’de yapılacak. Törende Jale Caferova’nın konuşmasının ardından İbrahim Safi’nin eserlerinin reprodüksiyonlarından oluşan resim sergisinin açılışı gerçekleştirilecek ve Jale Caferova, Bakü’de İbrahim Safi’yle ilgili yayımladığı kitabı katılımcılar için imzalayacak.

Türk resim sanatının özellikle peyzaj türünde kaydettiği aşamalarda büyük emeği geçen İbrahim Safi 1898’de bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti’ne bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Baş Noraşen(şimdiki Celilkend) köyünde doğdu. 1913 yılında o zaman Türklerin çoğunlukta olduğu Erivan Gimnazyumu’nda resim eğitimi alan İbrahim Safi 1918 yılında bölgede bulunan Şark Cephesi Kumandanı Kâzım Karabekir Paşa’nın da teşvikleriyle uzun yolculuktan sonra İstanbul’a geldi. İstanbul’daki Güzel Sanatlar Akademisi’nde Namık İsmail’in atölyesinde kendini geliştiren İbrahim Safi, 1920’lerin ortalarında Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de yağlıboya tablosunu yapmıştır. 1930’ların başlarından itibaren Türkiye’nin sanat ortamında daha faal şekilde boy göstermeye başlayan İbrahim Safi, daha o zamanlar “Türk resim sanatına doğal boyaları getiren bir sanatçı” olarak lanse edilmiştir. 1942 yılında kırkdört yaşındayken gönüllü askere gitmek için dilekçe veren İbrahim Safi tüm maddi sıkıntılara rağmen resim yapmaktan vazgeçmemiştir. En yakın arkadaşı Kalmık menşeli Türk ressam Naci Kalmıkoğlu’nun 1951 yılında beklenmedik şekilde hayatını kaybetmesi Safi’yi çok etkilemiş ve yalnız yaşamaktan vazgeçme kararı alan ressam 1953 yılında yunan asıllı Zahora isimli kadınla evlenmiştir. Yakın arkadaşları tarafından Safi’nin, kilisede görevli bir Yunan kadınla evlenmesi “O zaman bir Türk babanın ressama kız vermesi imkansızdı” şeklinde yorumlandı. 1960’lı yıllarda Türkiye’de resim sanatına ilginin artması ve profesyonel koleksiyoncuların ortaya çıkmasıyla İbrahim Safi’nin yapıtları büyük ilgi görmüş ve eşi Zahora’nın da desteğiyle kendisi defalarca Atina’ya ve Avrupa’nın diğer ülkelerine giderek resimler yapmış, sergiler açmış, eserleri müzeler tarafından satın alınmıştır. Koleksiyoncusu ve umum katibi olmuş Naci Terzi’nin ifade ettiğine göre, İbrahim Safi yaşamı boyunca on beş binin üzerinde tablo yaratmıştır. 1970’li yıllarda maddi durumunun çok iyi olmasına rağmen özellikle yakın arkadaşı Naci Kalmıkoğlu’nu kaybetmenin sıkıntısını hiçbir vakit üzerinden atamamıştır. O sıkıntıya bir de hiçbir zaman gidip göremediği vatan hasreti eklenince, Naci Terzi’nin anlattığına göre, hayatının son gününe kadar mutsuzluğu üzerinden bir türlü atamamıştır. Yüzüncü kişisel sergisini açtıktan sonra Nişantaşı’nda hastaneye yatan İbrahim Safi 5 Mayıs 1983 yılında hayata gözlerini yummuştur. Yakın arkadaşı şair-ressam Habip Gerez’in anlattığına göre Safi ölüm haberi gelir gelmez eşi Zahora onun büyük ebattaki tablolarının tamamını toplayarak Yunanistan’a göndermiştir.

İbrahim Safi’nin çizdiği yaklaşık otuz adet peyzaj Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü koleksiyonunda muhafaza edilirken çizdiği Türk müzisyenleri ve sanat adamları portreleri Yapı ve Kredi Bankası’nın malı olarak koleksiyonda muhafaza edilmektedir.

İbrahim Safi’nin resimlerinin bir kısmının dahil edildiği kitap ilk kez 1990 yılında Rosche Mustahzarları’nın maddi desteğiyle basılmıştır. Ressamın mektuplarının, bazı evraklarının, dilekçelerinin, sergi ilan ve davetiyelerinin ve katalog kapaklarının fotolarının da dahil edildiği ikinci kitabı 2019 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin İstanbul’daki Başkonsolosu Masim Hacıyev’in desteği ve önsözüyle ışık yüzü görmüştür. Azerbaycanlı gazeteci-yazar Jale Caferli uzun süren araştırmalarının sonucunda 2021 yılında Bakü’de İbrahim Safi’yle ilgili ‘Renkleri Konuşturan Adam’ isimli kitabını yayımlamıştır.

Günümüzde İbrahim Safi’nin tabloları sadece Türkiye’de değil Avrupa’daki müzadeyelerde de ciddi talep gören yapıtlar arasında bulunmaktadır.