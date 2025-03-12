İbrahim Seten Serhat Akın'ın Ali Koç'tan para aldığını açıkladı

Gazeteci İbrahim Seten eski Fenerbahçeli futbolcu yeni yorumcu Serhat Akın ile yaptığı görüşmeyi ve Ali Koç'tan aldığı paranın miktarını anlattı.

İbrahim Seten: “Serhat Akın ile konuştuğumda “Ali Koç’tan 100 bin $ aldığın iddiası var, ne diyorsun?” dedim. Büyün hikayeyi anlattı. İlk seçim döneminde Ali Koç’u desteklediği için aralarında bir sıcaklık oluyor. Ali Koç, Serhat Akın’a Almanya’da kulüp başkanlığı teklif ediyor, Serhat Akın kabul etmiyor.

ALİ KOÇ 300 BİN TL GÖNDERDİ

Sonra Serhat Akın, İzmir’de bir kafe açıyor. Kafe, pandemi sebebiyle kapanma noktasına geliyor. Serhat Akın’ın Ali Koç’a “Başkanım ben yandım, bittim” gibi bir mesaj atması lazım. Ali Koç da “Sen en kritik dönemde bana omuz attın, ben de sana omuz atacağım” dedikten sonra 300 bin ₺ yollanıyor Serhat Akın’ın hesabına. Serhat’a “Sen bu parayı nasıl alabiliyorsun?” dedim. O dönem yorumcu olmadığı için alabilecek konumda görmüş kendisini…

"İBAN ATSIN GÖNDEYİM"

Serhat Akın’a “Parayı neden geri ödemedin?” dediğimde “Ali Koç parayı geri istemedi ki, IBAN atsın göndereyim. Bugün yollasın, hemen geri göndereyim” dedi.”