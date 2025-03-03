İbrahim Seten'den Mourinho ve Kadir Sağlam sözleri

Süper Lig'in 24.haftasında oynanan ve 0-0 sona eren Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin etkileri sürüyor. Maçın ardından sarı lacivertlilerin hocası Jose Mourinho'nun hakem Slavko Vincic'in odasına gitmesi gündem olmuştu.

MOURINHO KADİR SAĞLAM'A "KORKAK" DEDİ

Gazeteci İbrahim Seten soyunma odasında neler olduğunu anlattı. Seten "Hakem soyunma odasında Mourinho'nun Vincic'i tebrik ederken onun yanında olan Kadir Sağlam'a neler söylediğine ulaştım. Mourinho Vincic'i överken hakem Kadir Sağlam'ın yüzüne korkak ve onlar alengirli işler çeviriyor demiş. Bunları dersen bir maç yine az iki maç kesmezmiş. Okan Buruk bunu yapsa Fenerbahçe lisansı iptal olsuna kadar getirirdi." ifadelerini kullandı.