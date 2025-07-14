İbrahim Tatlıses 40 yıllık dostunu affetmedi! Olay yeniden adliyeye taşındı

İbrahim Tatlıses'in 40 yıllık dostu Metin Cantimur arasında geçen 'Bakıcısıyla imam nikahı kıydı' tartışmasına Cantimur'un oğlu dahil olunca konu mahkemeye taşınmıştı. İkili arasında uzlaşma sağlanmazken konu yeniden adliyeye taşındı.

Tatlıses’in arası 40 yıllık dostu ile arası bozulmuştu. Peki ne olmuştu? Geçtiğimiz kasım ayında Metin Cantimur'un, Tatlıses'in bakıcısıyla imam nikahı kıydığını iddia etmiş tartışma yaşanmıştı. Olaya Cantimur'un oğlu da dahil olunca kavga adliyeye taşınmıştı. Tartışmanın ardından Turgay Cantimur, İbrahim Tatlıses'in koruması Mevlüt A.'ya mesaj gönderdi.

"O ÇOLAĞA OKUT!"

Turgay Cantimur, gönderdiği mesajda, "Ankara'ya geldiğinizde size büyük bir sürpriz yapacağım. İbrahim amcama söyle, bakalım Tatlıses mi büyük Cantimur mu? Türkiye görecek. Bunu yanındaki o çolağa okut" ifadelerini kullanarak mesaj göndermişti.

İBRAHİM TATLISES GERİ ADIM ATMADI

Mesajı gören İbrahim Tatlıses, savcılığa başvurarak şikâyetçi olmuştu. Savcılık sorgusunda Turgay Cantimur'un barışma talebi üzerine dosya uzlaşmaya atandı.

Sabah’ta yer alan habere göre, Tatlıses geri adım atmayarak 40 yıllık dostunun isteğini geri çevirerek kendisini affetmesinin mümkün olmadığını söyledi. Savcılık tarafından konuyla ilgili yeniden soruşturma başlatıldı.