İbrahim Tatlıses 40 yıllık dostunu affetmedi! Olay yeniden adliyeye taşındı

Düzenleme: Kaynak: Sabah
İbrahim Tatlıses 40 yıllık dostunu affetmedi! Olay yeniden adliyeye taşındı

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile arası açılmıştı. Tatlıses'in, eski dostunu affetmeyeceğini söylemesiyle soruşturma yeniden adliyeye taşındı.

İbrahim Tatlıses'in 40 yıllık dostu Metin Cantimur arasında geçen 'Bakıcısıyla imam nikahı kıydı' tartışmasına Cantimur'un oğlu dahil olunca konu mahkemeye taşınmıştı. İkili arasında uzlaşma sağlanmazken konu yeniden adliyeye taşındı.

iji.webp

Tatlıses’in arası 40 yıllık dostu ile arası bozulmuştu. Peki ne olmuştu? Geçtiğimiz kasım ayında Metin Cantimur'un, Tatlıses'in bakıcısıyla imam nikahı kıydığını iddia etmiş tartışma yaşanmıştı. Olaya Cantimur'un oğlu da dahil olunca kavga adliyeye taşınmıştı. Tartışmanın ardından Turgay Cantimur, İbrahim Tatlıses'in koruması Mevlüt A.'ya mesaj gönderdi.

hh.webp

"O ÇOLAĞA OKUT!"

Turgay Cantimur, gönderdiği mesajda, "Ankara'ya geldiğinizde size büyük bir sürpriz yapacağım. İbrahim amcama söyle, bakalım Tatlıses mi büyük Cantimur mu? Türkiye görecek. Bunu yanındaki o çolağa okut" ifadelerini kullanarak mesaj göndermişti.

o0o0.webp

İBRAHİM TATLISES GERİ ADIM ATMADI

Mesajı gören İbrahim Tatlıses, savcılığa başvurarak şikâyetçi olmuştu. Savcılık sorgusunda Turgay Cantimur'un barışma talebi üzerine dosya uzlaşmaya atandı.

Sabah’ta yer alan habere göre, Tatlıses geri adım atmayarak 40 yıllık dostunun isteğini geri çevirerek kendisini affetmesinin mümkün olmadığını söyledi. Savcılık tarafından konuyla ilgili yeniden soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Ünlü gazeteci Ece Vahapoğlu aldığı haberle yıkıldı! Sosyal medyasından duyurdu
Ünlü gazeteci Ece Vahapoğlu aldığı haberle yıkıldı! Sosyal medyasından duyurdu
Fenerbahçe'nin ikinci Koreli futbolcusuydu, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Fenerbahçe'nin ikinci Koreli futbolcusuydu, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Ali Koç seçimi kazanmayı kafasına koydu! 1 uçakta 2 dünya yıldızı indirecek
Ali Koç seçimi kazanmayı kafasına koydu! 1 uçakta 2 dünya yıldızı indirecek
Bilecik Şehitlik yolundaki sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı
Bilecik Şehitlik yolundaki sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı
Hayati riski vardı! Köpeğin ısırdığı yavru kaplumbağa hayata tutundu
Hayati riski vardı! Köpeğin ısırdığı yavru kaplumbağa hayata tutundu