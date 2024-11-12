'İbrahim Tatlıses evlendi'. 45 yıllık arkadaşı sırrını açıkladı

Türk müziğinin efsane isimlerinden İbrahim Tatlıses, son zamanlarda yaşadığı sıkıntılarla gündem oluyor. Önce çocuklarıyla sonra 45 yıllık dostu Metin Cantimur ile kanlı bıçaklı olan Tatlıses hakkında bir evlilik iddiası ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde dost kazığı yediğini açıklayan Tatlıses "O benim artık bu saatten sonra dostum değil. 45 senedir birliktesin, dost diyorsun dost senin arkandan sırtından vuruyor." Aralarında bir sorun olduğunu açıklamıştı.

Tatlıses'in sorun yaşadığı kişinin yakın arkadaşı Metin Cantimur olduğu ortaya çıktı.

Tatlıses’in son yaptığı “Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladılar” paylaşımın ‘Kirvem’ dediği Cantimur için yaptığı iddia edilmişti.

TATLISES'İN ARKADAŞI KONUŞTU

Tatlıses'in sözlerinin ardından Metin Cantimur da sessizliğini bozdu. Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Cantimur, Tatlıses için önemli açıklamalarda bulundu.

“TATLISES’İN VEFASIZLIĞI BENİ ÜZDÜ”

Cantimur, “Duyduklarım ve gördüklerim karşısında şaşkınlığımı gizleyemedim. Yıllardır dostum olan insandan bu vefasızlığı görmek beni üzdü. Son zamanlarda artık adını bile telaffuz etmek istemediğim bu adamın adını hiçbir şekilde anmamış ve onu her ortamda yüceltmiş biri olarak bahsi geçen konulara dahil olduğumu görmek daha kötü sonuçların ortaya çıkmasına sebep olacak.

"Görüyorum ki kendisini şekilde yönlendirenler bizleri düşman gibi göstermeye başlamışlardır. Bu durum devam ettiği sürece emin olun, o insanların ne kadar şeytani olduğunu kendisi görecek. Bunun sebebi ben olmayacağım. Ben bu zamana kadar onun adını kullanarak hiçbir iş yapmadım. Tam tersi çağırdığında yanına hep gitmişimdir. Ama kendisi bu oyunlar içinde olursa gerekli ve yerinde açıklamaları ben o zaman yapacağım!”

"Görüyorum ki kendisini şekilde yönlendirenler bizleri düşman gibi göstermeye başlamışlardır. Bu durum devam ettiği sürece emin olun, o insanların ne kadar şeytani olduğunu kendisi görecek. Bunun sebebi ben olmayacağım. Ben bu zamana kadar onun adını kullanarak hiçbir iş yapmadım. Tam tersi çağırdığında yanına hep gitmişimdir. Ama kendisi bu oyunlar içinde olursa gerekli ve yerinde açıklamaları ben o zaman yapacağım!”

"YARDIMCISI TUĞÇE'YLE EVLENDİ"

Cantimur daha çok birçok kez evlenen Tatlıses'in yardımcısı Tuğçe ile dini nikah kıydığını açıklayarak “Şahitleri Bodrum’daki adamlar... Oralardan bana bir şeyler gelirse şahitlerin ismini de söyleyeceğim. İmamı getiren adamın adını söyleyeceğim” ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞAN OLARAK GELDİ ŞİMDİ PATRONİÇE OLMA PEŞİNDE"

Cantimur “Bu yaz mı oldu bu dini nikah?” sorusunu ise “Evet” diyerek doğruladı. Cantimur, yardımcı Tuğçe'yi de hedef alarak “Çalışan olarak geldi, şimdi imparatoriçe olmanın peşinde” ifadelerini kullandı.