İbrahim Tatlıses 'hayır' diye bağırdı. Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter evlendi

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak, baba evinden davul zurna ile gündüz saatlerinden ayrıldı. Bir süredir birlikte olan Dilan Çıtak ve Levent Dörter, bugün akşam saatlerinde dünyaevine girdi. Nikahın kıyıldığı ve Dilan Çıtak'ın tam 'evet' diyeceği anda İbrahim Tatlıses kızının yerine 'hayır' diye bağırdı.

ÜNLÜ TÜRKÜCÜ ARAYA GİRDİ

Nikah memurunun Dilan Çıtak'a 'eş olarak kabul ediyor musun?' sorusu soruldu. Tam bu sırada İbrahim Tatlıses araya girdi. İbrahim Tatlıses, Çıtak'ın yerine cevap verdi ve 'hayır' diye bağırdı. Bu sırada salon kahkahalara boğuldu.