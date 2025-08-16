İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasında sular durulmuyor! Fırlattığı kumanda “silah” sayıldı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasında yaşanan gerginlik mahkemeye taşındı. Geçtiğimiz gün polisin 'dur' ihtarına uymadığı için gözaltına alınan Çıtak babasıyla mahkemelik oldu.

TELEVİZYON KUMANDASI SİLAH SAYILDI

Bodrum’da kahvaltı sırasında çıkan tartışmada, Çıtak’ın babasına fırlattığı televizyon kumandası, “silah” sayıldı. Tatlıses yaşanan kavga sonrası Çıtak'tan meğerse şikayetçi olmuş...

Soruşturma evrakına göre, olay sırasında Dilan Çıtak’ın babasına ağır sözler sarf etti. Sabah'ta yer alan habere göre; sinirlerine hâkim olamayan Çıtak, masada bulunan kumandayı eline alıp Tatlıses’e fırlattı. Kumanda isabet etmezken, evde bulunan çalışanlar olayı doğrulayan ifadeler verdi.

"ATIN BU İTİ DIŞARI"

Tanık beyanlarına göre, olayın büyümesi üzerine İbrahim Tatlıses, çalışanlarına kızını evden çıkarmaları "Atın bu iti dışarı" diyerek talimat verdi.

SAVCILIĞA RESMİ ŞİKAYETTE BULUNDU

Olayın ardından Tatlıses, savcılığa resmi şikâyette bulundu. Tatlıses ilerleyen günlerde şikâyetinden vazgeçmesine rağmen savcılık, kumandanın TCK’nın 6. maddesi gereğince “silah” olarak değerlendirildiğini belirterek, dosyayı kamu davasına dönüştürdü.

SİLAHLA YARALAMAYA TEŞEBBÜS”TEN YARGILANACAK

TCK’nın 73. maddesi uyarınca şikâyete bağlı olmayan bu suçlama kapsamında, Dilan Çıtak “silahla yaralamaya teşebbüs”ten yargılanacak. Çıtak’ın ifadesinde suçlamaları kabul ettiği bilgisi soruşturma dosyasında yer aldı.