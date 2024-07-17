İbrahim Tatlıses isyan etti: Keşke bu kadar param olmasaydı

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İbrahim Tatlıses isyan etti: Keşke bu kadar param olmasaydı

Birkaç gün önce kalp ameliyatı geçiren İbrahim Tatlıses, ailesinde yaşanan sorunların nedeninin para olduğunu söyledi.

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz hafta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser vermişti. Ancak sonrasında ciddi bir ameliyat geçireceğini duyurarak, helallik istemişti.

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Ünlü sanatçıyı davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses yalnız bırakmazken, kavgalı olduğu kızı Dilan Çıtak babasının yanına gitmemişti.

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Riskli ameliyatın ardından hastaneden taburcu olan 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses, son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlar hakkında içini döktü.

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Beyaz Magazin programına bir mesaj gönderen ünlü türkücü, aile arasında meydana gelen sorunlara paranın yol açtığını açıkladı:

"Keşke bu kadar param olmasaydı da ben de huzuru bulsaydım. Çünkü para bazen bela oluyor. Hatta her zaman bela oluyor. Az param olsaydı, bu kadar olay olmazdı."

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