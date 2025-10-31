Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlı arasındaki gerginlik büyüyor. Uzun süredir araları açık olan baba-oğul, zaman zaman sosyal medya üzerinden birbirlerine göndermelerde bulunuyordu. Tatlıses’ten bu kez beklenmedik bir hamle geldi.

İddiaya göre İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlı hakkında uzaklaştırma kararı aldırmak için mahkemeye başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Tatlıses’in talebini kabul etti.

Karar doğrultusunda, Ahmet Tatlı’nın babasına yaklaşmaması için elektronik takip sistemi devreye alındı. Bu kapsamda Ahmet Tatlı’ya elektronik kelepçe takıldığı, İbrahim Tatlıses’e de elektronik izleme cihazı teslim edildi. Sistem sayesinde, Ahmet Tatlı babasına yaklaşmaya çalıştığında ekiplerin anında bilgilendirileceği öğrenildi.

İbrahim Tatlıses’in, daha önce kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile de sorunlar yaşadığı biliniyor.