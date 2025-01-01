İbrahim Tatlıses Serdar Ortaç'a öyle bir şekilde seslendi ki... "Onu bıraktım" diyerek kendini savundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İbrahim Tatlıses ile Serdar Ortaç yılbaşında birlikte sahnede yer aldı. İbrahim Tatlıses'in Serdar Ortaç'a sesleniş şekli dikkat çekti.

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in, yılbaşı gecesi birlikte sahne aldığı Serdar Ortaç'a 'kumarbaz' hitabı sosyal medyada gündeme geldi.

Tatlıses ile Ortaç, yılbaşında İstanbul’da girdi.. Sahnede zaman zaman sohbet de eden Tatlıses ile Ortaç arasındaki diyalog dikkat çekti.

Şarkıcı Tatlıses, yasa dışı bahsi teşvik etme suçuyla yargılanan Serdar Ortaç'a "kumarbaz" diyerek hitap etti.

Ortaç, kendisini "Gel buraya kumarbaz" diye çağıran Tatlıses'e, "İçkiyi bırak dedin, bıraktım. Sigarayı bırak dedin, bıraktım. Onu da bıraktım. Üçü de gitti" diyerek cevap verdi.

Ortaç, yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla gözaltına alınmış ve hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Ortaç hakkındaki ev hapsi kararı, yapılan itiraz sonucunda da kaldırılmıştı.

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