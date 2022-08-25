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Ahmet Tatlıses babasının geçirdiği kaza sonrası ilk açıklamayı yaptı

Sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde seyir halindeyken bir kamyon ile çarpışan İbrahim Tatlıses’in aracı yoldan çıkarak, şarampole devrildi .Olay yerine gelen ekipler, minibüste sıkışan Tatlıses'i kurtardı. Ünlü türkücü, vinç yardımıyla ambulansla hastaneye götürüldü

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 19:16
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İbrahim Tatlıses'in Adalet Sara ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Ahmet Tatlıses, hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Ahmet Tatlıses babasının geçirdiği kaza sonrası ilk açıklamayı yaptı
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Babasıyla mahkemelik olan Ahmet Tatlıses de ünlü türkücüyü ziyaret etti.

Hastane çıkışında Babasının sağlık durumu hakkında açıklama yapan Tatlıses, şunları söyledi:

''Beni Polat Yağcı aramıştı. Olay yerine gittik. Bayağı kötüydü. İtfaiye ekiplerimiz, bütün ekipler çalışıyordu. Büyük bir kaza atlattılar. Şimdi yanından çıktım. Doktorlarla da görüştüm. Sağlık durumu iyi. Buna da şükür... Gerçekten büyük bir kaza... Hepsi, diğer yaralı arkadaşlar da iyi çıkmış. Allah'ın takdiri diyelim, buna da şükür... Allah korusun kendilerini...''

"TEHLİKELİ DE OLSA ARACIN İÇİNE KADAR GİRDİM"

"Akşam sahneye çıkabilir, iyi galiba." diyen Tatlıses, "Sahneye çıkmasına ben bir şey diyemem. Geçmiş olsun diyorum." açıklamasını yaptı.

Ahmet Tatlıses, gazetecilerin, "Aranızda bazı problemler vardı. Kazayı ilk duyduğunuzda tepkiniz ne oldu?" sorusuna ise, "Beni ilk Polat aradı. Ne olduğunu bilmeden gittim. Bu bir kazadır, sonuçta gidilecektir. Tehlikeli de olsa aracın içine kadar girdim, doğrudur. Sıkıntı yok... İnsan burası kalptir, bir şekilde girersin... Saygılar... Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah kendisine..." yanıtını verdi. 

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