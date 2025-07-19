İbrahim Tatlıses’in eski aşkı yeni yaşına girdi! Gelininden özel mesaj: “Sizi seviyoruz babaniş”

1983 yılında Günah filminin setinde İbrahim Tatlıses ile tanışan Derya Tuna’nın bu evliliğinden oğulları İdo dünyaya geldi.

Her fırsatta kayınvalidesiyle iyi bir ilişki içinde olduğunu gösteren Yasemin Şefkatli, Tuna’nın doğum gününü sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla kutladı.

"SİZİ SEVİYORUZ BABANİŞ''

Şefkatli, paylaşımına ''İyi ki varsınız. Nice güzel sağlıkla, huzurla, mutlulukla yıllarınız olsun. Sizi seviyoruz babaniş'' notunu düştü.

Yeşilçam’ın tanınmış isimlerinden Derya Tuna’nın hayatı, hayranları tarafından her zaman merak konusu oldu. Peki, Derya Tuna’nın bilinmeyen yönlerini biliyor musunuz?

İBRAHİM TATLISES İLE YOLLARI KESİŞTİ

17 Temmuz 1965’te, beş çocuklu bir ailenin ferdi olarak dünyaya gelen Derya Tuna, kariyerine şarkıcı olarak adım attı. Yenikapı’da sahne aldığı dönemde İbrahim Tatlıses ile yolları kesişti ve bu tanışma, hayatını kökten değiştirdi.

18 YIL BİRLİKTELİKTEN İDO DÜNYAYA GELDİ

1983’te Günah filmiyle başlayan ilişkileri, ardından Yalnızım (1985) ve Gülüm Benim (1987) gibi filmlerde birlikte rol almalarıyla pekişti. 18 yıl süren bu birliktelikten oğulları İdo doğdu, ancak çift 2001 yılında yollarını ayırdı.

“HAYATIM KEŞKELERLE DOLU”

Derya Tuna, bir röportajında İbrahim Tatlıses’in evlilik teklifini reddettiğini ve bu kararından pişmanlık duyduğunu, “Hayatım keşkelerle dolu” sözleriyle ifade etmişti.

BABAANNE OLMANIN HEYECANINI YAŞADI

Oğlu İdo’nun büyümesiyle hayatına yeni bir anlam katan Derya Tuna, İdo’nun Yasemin Şefkatli ile evlenmesiyle ilk kez babaanne olmanın sevincini tattı. Bu özel an, onun hayatındaki en güzel dönüm noktalarından biri oldu.

"EVİMİN NEŞESİ OLDUNUZ"

Derya Tuna, ikizlerin birinci yaş gününde duygusal bir paylaşım yaparak, "Canparelerim, Emir'im, Ayel'im.. Siz benim hayatımın anlamı, evimin neşesi oldunuz. Sizlerle geçirdiğim her günüm çok kıymetli. Bana bu güzel duyguları yaşattığınız için önce yaradana sonra da babanıza, annenize ve size minnettarım???????????????? Allah'ım sizi ve tüm çocukları korusun, iyi yazılar yazsın. Bu mübarek günde şansınız bahtınız ve yolunuz açık olsun" ifadelerini kullanmıştı.