İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna kardeş acısıyla sarsıldı!

Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses’in annesi Derya Tuna kardeşi Perihan Tuna Oba’yı kaybetti. Tuna cenaze bilgilerini sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

"CANIM KARDEŞİMİ KAYBETTİK"

Ünlü isim "Canım kardeşim Perihan Tuna Oba'yı kaybettik. Cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Zincilikuyu Camii'nden kaldırılacaktır ve sonrasında Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

DERYA TUNA KİMDİR?

İbrahim Tatlıses ile tanışmadan önce Yenikapı’daki gazinolarda sahneye çıkan Derya Tuna, 1983’te Günah filminin çekildiği dönemde İbrahim Tatlıses ile tanıştı. Çiftin bu birlikteliğinden İdo Tatlıses dünyaya geldi. İkili birlikte yaşamaya başladıktan sonra Derya Tuna sahneye çıkmamaya başladı.

Derya Tuna, 1983 yılında Günah, 1985’de Yalnızım ve 1987 yılında Gülüm Benim isimli filmlerde İbrahim Tatlıses ile birlikte rol aldı.