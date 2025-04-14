İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı cezaevine gönderildi

Hüseyin Tatlı, Antalya'da konser sonrası bir taksiciyle tartıştı. Tatlı, taksi şoförünün şikayeti sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAKSİ ÜCRETİ KAVGAYA DÖNDÜ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Hüseyin Tatlı, geçen hafta sonu Antalya'daki bir mekanda sahne alarak konser verdi. Konser sonrası kendisi için çağırılan taksiye binen ünlü şarkıcı kalacağı otele geldiğinde taksici, mekan tarafından karşılanması gereken ücreti ünlü sanatçıdan talep etti. İkili arasında taksi ücretinden dolayı başlayan tartışma küfürleşmeye döndü.

3 KİŞİ DARP ETTİ

Hüseyin Tatlı kendisini darp etmeye çalışan taksiciye karşılık verdi. Aldığı darbe sonrası taksici yere düşerken, taksicinin arkadaşları otele doğru yönelen Tatlı'ya tekme ve yumruklarla saldırdı.

3 kişi tarafından darp edilen ünlü şarkıcı yere düşerek ayağını kırdı. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcıya hemen müdahale yapıldı. Tedavisi tamamlanan Hüseyin Tatlı, taksicinin şikayeti üzerine polis ekiplerince göz altına alındı. Taksici başına aldığı darbe sonrasında gece boyunca yoğun bakımda müşaade altında kaldı.

HAYATİ RİSKİ VAR

Hüseyin tatlı ise taksicinin hayati riski olduğu gerekçesiyle emniyet müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ünlü şarkıcı çıkarıldığı adli kararınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan bu olaydan sonra gözler İbrahim Tatlıses'e çevrildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, İbrahim Tatlıses'in kardeşinin bu olayıyla bir ilgisinin olup olmadığını sorguladı.