İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten sitemkar dolu sözler!

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İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten sitemkar dolu sözler!

Babası İbrahim Tatlıses ile uzun zamandır küs olan Ahmet Tatlıses, 15 Haziran Babalar Günü’nde imalı bir paylaşım yaptı.

Uzun süredir ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ile küs olan Ahmet Tatlıses Babalar Günü’nde sosyal medya hesabından sitemkar sözlerde bulundu.

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Paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Ben babamdan sevgiyle büyümedim belki, ama sevgisizliği gördükçe sevmeyi öğrendim. Ömrümü verdim; kendimi değil, yüreğimi sundum. Kimi zaman bir kalkan, kimi zaman bir gölge oldum.

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Kullanıldım, ama kırılmadım. Eğilmedim. Duruşumdan, karakterimden bir öğün bile vazgeçmedim.
Ben sadece baba olmadım… Abiydim, dayıydım, amcaydım, kardeştim…

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Dostuma dost, düşmanıma mesafeydim. Evlat büyüttüm, torun sevdim, yürek taşıdım.
Hayat beni yormaya çalıştı, ben hayata dik durarak cevap verdim.

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Bugün Babalar Günü… Ben sadece baba değil, baba gibi baba oldum. ALLAH’ın izniyle öyle de kalacağım.

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