İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo çocuklarının yüzünü ilk kez gösterdi

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin’den ortak bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşım yapan çift, ikiz çocukları İbrahim Ayel ve Sinan Emir’in yüzünü ilk kez gösterdi.

Paylaşıma, “Biraz çılgın bir aile” notunu düşen çift beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İdo Tatlıses’in annesi Derya Tuna da çiftin paylaşımına, “Canlarım, aşklarım, ömrüm, nefeslerim maşallah size. Allah’ım herkesin evladına iyi yazılar yazsın benimkilerine de” diyerek yorum yaptı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli 2021 yılında nikah masasına oturmuşlardı.

İşte o paylaşım: