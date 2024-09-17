İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kız uçakta hostes dövdü. THY'de olaylı uçuş

Kaynak: AirportHaber
İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kız uçakta hostes dövdü. THY'de olaylı uçuş

Türk Hava Yolları'nın Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta, İbrahim Tatlises'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in hostes dövdüğü iddia edildi. Polis, Tatlıses'in kızını uçak kapısında gözaltına aldı.

Airporthaber'de yer alan bilgiye göre, Türk Hava Yolları'nın Bodrum'dan İstanbul'a gelen uçağında İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in hostes dövdüğü iddia etti.

Olay, iddiaya göre Türk Hava Yolları'nın TK2521 sefer sayısıyla Bodrum'dan İstanbul'a gelen uçağında yaşandı. Uçakta bulunan İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses kabin memuruna saldırdığı öne sürüldü. Çıkan bir bir tartışma sırasında Dilan Çıtak Tatlıses'in hostesi darp ettiği kaydedildi.

THY uçağının pilotu iniş öncesi kuleye durumu bildirdi. Uçağın İstanbul Havalimanı'na inmesiyle birlikte polisler uçak kapısına gelerek Dilan Çıtak Tatlıses'i gözaltına alarak emniyete götürdü. Kabin Memurunun durumumun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

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