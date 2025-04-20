İbrahim Tatlıses’ten ağızları açık bırakacak itiraflar! Soyadının sırrını ilk kez açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İbrahim Tatlıses’ten ağızları açık bırakacak itiraflar! Soyadının sırrını ilk kez açıkladı

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar’ın Youtube programında birbirinden ilginç itiraflarda bulundu.

Ünlü şarkıcı, Hülya Avşar’ın Bir Hülya Avşar Sohbeti adlı Youtube programına konuk oldu. İbrahim Tatlıses programda samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı Tatlıses, yıllar önce yakın dostu Aydemir Akbaş ile olan bir anısını şöyle anlattı:

“Aydemir Akbaş, 45 senelik dostumdu. Galatasaray maçını seyrediyor, her İbo Show'da yanımda olurdu. O gün diyor ki, 'Bir çorba içeyim.' Çorbasını içtikten sonra 'Bu akşam da gitmeyeyim' dedi. O gelse direksiyona ben geçeceğim. Aydemir önde oturacak, mermi bana değil Aydemir’e gelecek” dedi.

Öte yandan sağlık sorunlarına da değinen ünlü isim, "Hayatı bırakmam, yaşamayı seviyorum, yaşatmayı da seviyorum. Ben yaşarken birileri ölmesin... Bu herkesin başına gelebilir." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Ben nereden geldiğimi bildiğim için tepeden inmedim. Mağaradan geldim, kültürlüden daha kültürlüyüm. Okul okumadım ama hayatı okudum. Felç kalmak çok zor, tedavi görmüyorum" şeklinde konuştu.

7u.webp

EŞEĞİM YOKTU, UÇAĞIM OLDU”

Yaşadığı zorlukları da anlatan İbrahim Tatlıses, "Eşeğim yoktu, uçağım oldu. Mağaradan çıktım, villalarım oldu, buna şükretmek lazım değil mi? Hayatımdan çok mutluyum, bir tek nankörleri unutmam. Ben cebimden çıkarıp harçlık veriyorum, sırtımdan vuruluyorum" dedi.

88u.webp

SOYADININ HİKAYESİNİ DE ANLATTI

Tatlıses, soyadıyla ilgili de ilginç bir açıklama yaptı. “Yılmaz Tatlıses bana soyadını verdi. Şanlıurfa’dan gelmiştim. Bana 'Uzun hava oku' dedi, 'Aradığımız adam bu. Adın İbrahim Tatlıses olsun' dedi” dedi.

989.webp

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI

Hayatındaki en büyük pişmanlıkları sorulan Tatlıses, “Hayatta çok değer verdiğim insanlar oldu. Onlardan karşılık görmedim. Onlara Allah’a havale ettim” dedi.

Avşar’ın “Yeniden hayata başlayacak olsan neleri yapmazdın?” sorusuna ise Tatlıses, “Mesela çocuk yapmam. 7 tane çocuğum var. Kaç torunum olduğunu bilmiyorum” yanıtını verdi.

Son Haberler
Eski milli takım oyuncusu trafik kazasında can verdi
Eski milli takım oyuncusu trafik kazasında can verdi
Dağ keçileri sürü halinde Bayburt’ta görüntülendi
Dağ keçileri sürü halinde Bayburt’ta görüntülendi
Türk gıda devi Ülker yapay zekayı yönetim kuruluna alacak. Ali Ülker açıkladı
Türk gıda devi yapay zekayı yönetim kuruluna alacak
Fenerbahçe'de yeni yabancı kuralı hareketliliği: Gönderilmesi planlanan isimler 'yok artık' dedirtti
Fenerbahçe'de yeni yabancı kuralı hareketliliği: Gönderilmesi planlanan isimler 'yok artık' dedirtti
Rumkale'yi artık atlı birlikler koruyacak
Rumkale'yi artık atlı birlikler koruyacak