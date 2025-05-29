İbrahim Tatlıses’ten olay olacak sözler: İki kişiyi affetmeyeceğim mezarıma da gelmesinler

Ünlü türkücü, Gazete Magazin'e yaptığı açıklamada, hayatı boyunca iki insanı affetmeyeceğini açıkladı.

“ÖLENE KADAR AFFETMEYECEĞİM”

Tatlıses, "Biri erkek biri kadın olmak üzere iki kişiyi affetmeyeceğini söyledi. Tatlıses, “Mezarıma da gelmesinler, gün gelir ölür giderim. Sevenlerim onları görünce yuh çeksinler. Onlara af yok, af dileseler de af yok.

Etrafımda bile istemiyorum. Bulundukları şehirden bile kaçtım, İzmir'e taşındım. Hatta Bodrum'dan bile kaçabilirim. Savcılıktan uzaklaştırma alacağım, 500 metreden fazla yanıma yaklaşmasınlar" dedi.

Tatlıses, biri kadın biri erkek olarak bahsettiği iki kişinin ismini açıklamazken, muhabirin "Kadın olan kişi Didem Kınalı mı" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde yıllardır küs olduğu şarkıcı Yıldız Tilbe ile barışmış ve ikili birlikte çeşitli etkinliklere katılmıştı.