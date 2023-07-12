İbrahim Üzülmez'den Alpaslan Öztürk'e çok sert yanıt: Saha kenarına tuvaletini yapardı

Eyüpspor'un eski teknik direktörü İbrahim Üzülmez ile geçen sezonu kiralık olarak geçiren Alpaslan Öztürk arasında gerilim sürüyor.

İbrahim Üzülmez, Alpaslan Öztürk'ün kendisi hakkında yaptığı, ''Çalıştığım en kötü teknik direktör İbrahim Üzülmez. Nedeni de belli zaten. Açıp bakarsınız. Bence iyi bir hoca değil, iyi bir insan değil. Kötü hoca olabilirsiniz ama kötü insan olmak çok daha zordur.'' ifadelerine çok sert bir yanıt verdi.

''SAHA KENARINA TUVALETİNİ YAPARDI''

İbrahim Üzülmez ise 29 yaşındaki futbolcu Alpaslan Öztürk'e ''Kendisi ekmek yediği kaba pisleyen birisi aslında. Cidden durum bu. Profesyonellikten ne kadar uzak olduğunu böyle daha iyi anlayabilirsiniz kendisinin. Antrenman sırasında saha kenarına tuvaletini yapardı 3-4 sefer.'' ifadeleriyle yanıt verdi.