Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü’nde açıkladığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve yeni Kabine üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni dönemde İbrahim Yumaklı Tarım ve Orman Bakanlığı görevini yürütecek. Peki, İbrahim Yumaklı kimdir? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı hangi görevlerde bulundu?

İBRAHİM YUMAKLI KİMDİR?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı oldu.

İbrahim Yumaklı, 1969’da Kastamonu’da dünyaya geldi. Bakırköy İmam Hatip Lisesi’nin ardından 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan İbrahim Yumaklı, iş hayatına 1993’te Marshall Boya AŞ’de ithalat işlemleri uzmanı olarak başladı.

İbrahim Yumaklı, 2011 yılına kadar Akzo Nobel Türkiye bünyesinde bulunan Marshall Boya AŞ ile bağlı grup şirketlerinin mali gruplarında yöneticilik yaptı.

2011’de Al Jazeera Türkiye’de çalışmaya başlayan İbrahim Yumaklı, 2012-2015 yıllarında grubun sahip olduğu TV kanalını yönetti.

İbrahim Yumaklı, Ocak- Ekim 2016 döneminde Anadolu Ajansı Uluslararası Operasyonlar Direktörü olarak görev aldı.

Ekim 2016’dan itibaren Genel Müdür ve İcracı Yönetim Kurulu Üyesi olarak GÜBRETAŞ’ta görev yapan İbrahim Yumaklı, 7 Nisan 2022’den bu yana Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı idi.