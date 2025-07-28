İbrahim Yumaklı'dan yangın açıklaması: Çok riskli bir haftadayız

Kaynak: Haber Merkezi
İbrahim Yumaklı'dan yangın açıklaması: Çok riskli bir haftadayız

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, ülke genelindeki orman yangınların riskli bir haftaya girildiğine dikkat çekerek Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Onikişubat yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke çapında devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yumaklı, Karabük yangının enerjisinin büyük ölçüde düşürüldüğünü, Bursa Kestel yangını büyük oranda söndüğü bilgisini paylaştı.

"ÇOK RİSKLİ BİR HAFTADAYIZ"

"Bursa'da Harmancık yangını devam ediyor" diyen Yumaklı, ülke genelinde çok riskli bir hafta içerisinde olunduğuna dikkat çekti.

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Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yumaklı, şunları söyledi:

"Çok riskli bir haftadayız. Teyakkuzda olmaya devam edeceğiz. Karabük yangınının enerjisi düşürüldü. Önümüzdeki saatlerde bu yangınla ilgili iyi haber vereceğiz. Bursa Kestel yangını büyük oranda söndü. Bursa'da Harmancık yangını devam ediyor. Rüzgara bağlı çok şiddetli yanmalar olmuştu. Gece boyu arkadaşlarımız yangın alanının tamamını çevrelediler. Şiddeti büyük ölçüde düşürülmüş vaziyette. Bu yangınla alakalı 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracı ve 853 personelle devam ediyoruz. Kestel'deki orman yangınına su taşıyan bir tanker kaza yaptı. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum."

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