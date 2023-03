﻿İbrahimovic'ten Dünya Kupasına tam puan geldi

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'da forma giyen İsveçli yıldız oyuncu Zlatan İbrahimovic, Katar'da yapılan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın muhteşem olduğunu ve organizasyona 10 puan verdiğini söyledi.

İbrahimovic, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika ve Azerbaycan ile yapacakları maçlar için bulunduğu İsveç Milli Takımı kampında, açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY 10 PUANDI"

Bir gazetecinin Katar 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonu hakkında ne düşündüğünü sorması üzerine 41 yaşındaki yıldız oyuncu, ''Organizasyon muhteşemdi. Ailemle 2 gün boyunca oradaydım. Organizasyon 10 puandı, deneyim 10 puandı, final maçı 10 puandı, seyirci 10 puandı, yemek 10 puandı, yolculuk 10 puandı, geriye kalan her şey 10 puandı. Sen ne duymak istiyordun, başka şey mi duymak istiyordun, her şey 10 puandı.'' ifadelerini kullandı.

GELECEK PLANLARINI AÇIKLADI

İlerlemiş yaşına rağmen kendisini iyi hissettiği sürece futbol oyamamaya devam edeceğini söyleyen İbrahimovic, ''Yaşadığım sakatlıklardan sonra çok ilerisini düşünmüyorum. Fiziksek olarak iyi hissedersem futbol oynamaya devam edeceğim. Şu anda kendimi iyi hissediyorum, o yüzden buradayım ve bir şeyler vereceğimi umuyorum.'' dedi.

"BU BENİ EKSTRA MOTİVE EDİYOR"

İnsanların eleştirisinin kendisini futbola devam etmek için motive ettiğini kaydeden İbrahimovic, ''Milan'da zirvede futbolu bırakmak çok kolay, insanlar çok yaşlı olduğumu ve futbolu bırakmam gerektiği eleştirisinde bulunuyor. Bu beni ekstra motive ediyor. Sinirlendiğimde elimden gelenin en iyisini yaparım, kendime meydan okuyup başka bir yüksekliğe ulaşmak istiyorum.'' şeklinde görüş belirtti.