İbrahimovic'in Lazio transferi kesinleşti

Bayern Münih’in genç yeteneği Arijon İbrahimovic, Lazio’ya transferi için sağlık kontrolleri öncesinde Roma’ya ulaşıyor. Transfer, Lazio'nun Alman futbolcu ile ilgili yaptığı önemli hamlelerle dikkat çekiyor. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Serie A temsilcisi Lazio’ya ilk etapta 8 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralık olarak katılacak. Transfer anlaşmasında Bayern Münih’in 20 milyon euro karşılığında oyuncuyu geri alma opsiyonu bulunuyor.

SAĞLIK KONTROLLERİ VE TRANSFER DETAYLARI

İbrahimovic’in bugün Roma’daki Fiumicino Havalimanı’na inmesi ve pazartesi sabahı sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Lazio, genç oyuncunun performansını değerlendirmek amacıyla ilk etapta kiralama modelini tercih ederken, Bayern Münih bu süreçte geri dönüş olasılığını göz önünde bulundurdu.

GENÇ KARİYERİNDE PARLAYAN ANLAR

İbrahimovic, Bayern Münih altyapısına 13 yaşında katıldı ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. 2023 yılında Bundesliga’da VfL Bochum karşısında Leroy Sane’nin yerine oyuna girerek Bayern tarihindeki en genç ikinci oyuncu unvanını kazandı.

2023-24 sezonunu Serie A’da Frosinone takımında kiralık olarak geçiren oyuncu, 16 maçta forma giyip bir gol kaydetti. Genç yaşına rağmen İtalya futboluna olan uyumuyla deneyim kazanan İbrahimovic, Serie A’da oynadığı süreyle şimdiden Bundesliga’dan daha fazla tecrübe edinmiş durumda.

ZLATAN İLE SADECE SOYADI ORTAK

İbrahimovic soyadını taşıyan Arijon’un, dünyaca ünlü yıldız Zlatan İbrahimovic ile herhangi bir aile bağı bulunmuyor. Ancak genç yetenek, kendi kariyerinde önemli izler bırakmaya aday görünüyor. Nürnberg altyapısından Bayern Münih’e uzanan futbol yolculuğu ve sonrasında Lazio gibi önemli bir kulüpte kendine yer bulması, gelecekteki potansiyelini işaret ediyor.