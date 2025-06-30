İbrahimoviç'ten Messi'ye övgü: 'Futbolcularla değil heykellerle oynuyor'

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İbrahimoviç'ten Messi'ye övgü: 'Futbolcularla değil heykellerle oynuyor'

PSG'ye 4-0 yenilen Inter Miami'de forma giyen Messi'yi öven Zlatan İbrahimovic, takım arkadaşlarının yetersizliğini eleştirdi.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası 16 turu maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Messi'nin formasını giydiği Inter Miami'yi ilk yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmayı takip eden isimlerden eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic, maçtan sonra yaptığı açıklamada eski takım arkadaşı Messi'ye destek verdi.

İsveçli efsane; Messi için övgü dolu ifadeler kullanırken takım ve teknik direktör için şunları söyledi:

"Messi değil, Inter Miami kaybetti! Sanki futbolcularla değil de heykellerle oynuyormuş gibi. Etrafı çimento torbası taşıyormuş gibi koşan oyuncularla çevrili! Gerçek, herhangi büyük bir takımda olsaydı gerçek aslanı görebilirdiniz. Messi hala bu oyunu çok sevdiği için oynuyor. Çünkü dünya üzerindeki futbolcuların yüzde 99'unun yapamadığını o hala yapabiliyor."

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