İbre bir anda tersine döndü! 2025'te neye yatırım yapmalı?

Yatırım ve endüstriyel olmak üzere sahip olduğu ikili kimlik, gümüşün önümüzdeki yıl altından daha iyi performans göstermesini sağlayabilir.

Ekonomim'den Evrim Küçük'ün haberine göre, gümüş, bu yıl 2012’den beri görülmemiş zirvelere ulaştı. Gri metali 2025’te hangi trendlerin yönlendireceği ve fiyat artışlarını sürüp sürmeyeceği merak ediliyor. Uzmanlara göre gümüşün, yeni yılda yüzde 25 yükselme potansiyeline sahip. Ancak ekonomik belirsizliklerin endüstriyel talep üzerinde baskı yaratıp gümüşe hız kestirebileceğinin aklında tutulması tavsiye ediliyor.

TRUMP VE FED HAVAYI BOZDU

Gümüş, pandemi sonrası değişen ekonomik manzara ve jeopolitik gerginlikler nedeniyle Ekim ayında ons başına 34 doları aşarak yılın en yüksek noktasına ulaştı. Ancak, Donald Trump’ın sadece birkaç hafta sonra ABD başkanlık seçimlerinde zafer kazanması, tahvil getirilerini ve ABD dolarını canlandırırken gümüşü etkiledi. Beyaz metal, gelecek yıl Fed’den beklenen ‘şahin tutum’ endişesiyle 30 doların hemen altında ons başına 29.5 dolar seviyesinde bulunuyor. haftalık ve aylık bazda düşüşe rağmen bu seviye, yıl başına göre yüzde 25 yükselişi temsil ediyor.

2025’TE 40 $ BEKLENTİSİ VAR

Uzmanlar gümüşün 2025 yılında altından daha iyi performans göstererek yüzde 25 daha yükselip 40 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

■ The Great Silver Bull kitabının yazarı ve Silver Stock Investor dergisi editörü Peter Krauth, gümüşün 2024›te 35 dolarına ulaşmasını bekliyordu ve bu da 4. çeyrekte neredeyse gerçekleşti. 2025 yılına baktığında, Gri metalin ilk çeyrekte bu seviyeyi tekrar ziyaret edeceğini ve yılın ilerleyen zamanlarında 40 dolar doları veya daha fazlasının mümkün olacağını düşünüyor.

■ Mind Money CEO’su Julia Khandoshko, “Önümüzdeki aylarda arz sıkıntısı ve artan talep nedeniyle gümüşün 35 dolara ulaşması bekleniyor. Bundan sonra 30 dolarına hafif bir geri çekilme mümkün olabilir” diyor. Ancak uzman bundan sonra gümüşün 50 doları geçebileceği yönünde ciddi bir yükseliş daha öngörüyor. Ancak her iki uzman da yatırımcıların gümüşü etkileyen daha geniş ekonomik eğilimlere karşı dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıyor.

ALTIN/GÜMÜŞ ORANI 75 SEVİYESİNE GERİ DÖNEBİLİR

Saxo Bank emtia stratejisti Ole Hansen de yükseliş beklentisi içinde. Oleyaçdığı makalede şöyle diyor: “2024’teki güçlü performansına rağmen gümüş yalnızca 12 yıllık bir zirveye ulaşırken, altın tüm zamanların rekoruna erişti. Hem yatırım hem de endüstriyel olmak üzere ikili rolü, gümüşün önümüzdeki yıl altından daha iyi performans göstermesini sağlayabilir. Şu anda 87 civarında seyreden altın-gümüş oranında olası bir düşüş öngörüyoruz ve muhtemelen 2024’ün başlarında görülen 75 seviyesine doğru hareket edecek. Bu gerçekleşirse ve altın ons başına 3.000 dolarlık tahminimize ulaşırsa bu yüzde 13’lük bir artış demek. Gümüş ise ons başına 40 dolara çıkarsa, bu yüzde 25’in üzerinde bir artışa ulaşması anlamına geliyor.

2024 YILINDA YENİDEN DOĞDU!

Gri metal 2021’den bu yana devam eden zayıf performansından sıyrıldı. 2021 yılında gümüş fiyatları dolar sazında yüzde 11.7 düştükten sonra, 2022’de sadece yüzde 2.8 yükselmiş ve geçen yıl yüzde 0.7 gerilemişti. Bu yıl ise bir ara yüzde 30’un üzerine çıkan yıllık kazancı şu sıralar yüzde 25 seviyesinde. Gümüşün bu yılki yükselişi, birkaç ortak makroekonomik faktör tarafından yönlendirildi.

■ Altının yükselmesinden destek aldı.

■ Yatırım metallerine olan talep, küresel gerginliklerin ve ekonomik değişimlerin yatırımcıları daha güvenli varlıklara itmesinden faydalandı.

■ Jeopolitik manzaranın kötüleşmesi alım iştahı yarattı.

Altına talepten olumlu etkiler alıyor

■ Merkez bankaları, ABD dolarından ve tahviller gibi dolar bazlı varlıklardan uzaklaşmak için agresif bir şekilde altın satın alıyor. Bu aktivite dolaylı olarak gümüş fiyatlarını destekliyor.

■ ABD’de artan küresel borç endişeleri, yatırımcıları değerli metallere yönelerek ekonomik istikrarsızlığa karşı korunmaya yöneltti.

ARZ AÇIĞI ENDÜSTRİYEL KİMLİĞİNİ DESTEKLİYOR

*Gümüş Enstitüsü’ne göre, gümüş piyasası dördüncü yıl üst üste önemli bir yapısal açık yaşamaya hazırlanıyor. Bu da özellikle endüstriyel kimliği açasından gümüşe destek veriyor. Gümüş genellikle kurşun, çinko, bakır ve altın madenciliğinin bir yan ürünü olduğundan, daha yüksek fiyatların önemli bir üretim artışını teşvik etmesi olası değildir. Bu dinamik, arz kısıtlamalarının piyasayı desteklemeye devam etmesini sağlar.