İbre tersine döndü! Otomotiv pazarında satışlar hareketlendi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, otomotiv pazarında satışlar, mart ayında yüzde 6,4 arttı. Sektör temsilcileri, satışların artmasında düşük faizli kredi kampanyaları ve kiralama şirketlerinin bayram öncesi yaptığı alımların etkili olduğunu belirtti.

Ekonomim'den Aysel Yücel'in haberine göre, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), mart ayı otomotiv satış rakamlarını açıkladı. İlk iki ayda yüzde 14’ün üzerinde daralan otomotiv pazarında satışlar, mart ayında yüzde 6,4 arttı.

Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, yıllık bazda yüzde 6,4 artarak 116.900 adet oldu. Geçen ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak 91.828 adede ulaşırken, hafif ticari araç satışları da yüzde 10,2 artarak 25.072 adet oldu.

Sektör temsilcileri, mart ayında satışların artmasında düşük faizli kredi kampanyaları ve kiralama şirketlerinin bayram öncesi yaptığı alımların etkili olduğunu belirtti. Bazı tüketicilerin fiyatların artacağı öngörüsüyle alımı öne çekmesi de satışları artıran bir diğer önemli etken oldu. Öte yandan, BDDK’nın taşıt kredilerine yönelik geçen ay yaptığı düzenlemesinden faydalanabilen tek marka olan Togg’un mart satışlarındaki yüksek oranlı artış dikkat çekti. Mart ayında Togg satışları yıllık bazda yüzde 141 artarak 3.180 adede ulaştı.

SATIŞLAR İLK ÇEYREKTE %6,5 AZALDI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2025 yılı Ocak- Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında azalarak 276 bin 284 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, ilk çeyrekte geçen yıla göre yüzde 4,1 oranında azalarak 223 bin 793 adede gerilerken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 15,5 azalarak 52 bin 491 adet oldu.

LÜKS ARAÇ SATIŞLARI İLK ÇEYREKTE %49 ARTTI

Gelir dağılımındaki bozulmaya paralel, toplam satışlarda lüks araçların payı hızla artarak yüzde 18’e dayanmıştı. İlk çeyrekte de bu eğilim devam etti. Ocak-Mart 2025’te ekonomik modeller olan A, B ve C segmentlerindeki araçların satışları yüzde 11 azalırken, D, E ve F segmentindeki lüks araç satışları ise ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 49’un üzerinde arttı.

■ NİSANDA OTOMOBİL FİYATLARI ORTALAMA %3 ARTTI

Otomotiv sektörü nisan ayına zamlarla başladı. Opel, Citroen, BMW, Toyota, Honda Mercedes, Chery gibi birçok marka kur artışını nisan ayıyla birlikte fiyatlara yansıttı. Cardata’nın verilerine göre nisan ayında otomobil fiyatları ortalama yüzde 3 zamlandı.