11 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Beş katlı binanın sadece yangın merdiveni sağlammış

Beş katlı binanın sadece yangın merdiveni sağlammış

Kahramanmaraş depreminin ağır hasar verdiği Malatya'da ibretlik görüntüler ortaya çıkardı. İlk depremde hasar görüp, 7,6'lık ikinci depremde çöken binanın sadece yangın merdiveninin sağlam olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 13:16
Takip Et

İbretli görüntü. Malatya'da beş katlı binanın sadece yangın merdiveni sağlammış

Beş katlı binanın sadece yangın merdiveni sağlammış
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük yıkım yaşandı. Hasarın en büyük olduğu şehirlerden biri de Malatya'ydı. İşte Malatya'da çekilen bir görüntü deprem gerçeğini ortaya koyarken, ibretlik bir görüntü olarak kayıtlara geçti. Bina çökmüştü ama yangın merdiveni dimdik ayakta kalmıştı.

BİNADAN GERİYE YANGIN MERDİVENİ KALDI

Zaviye Mahallesi'ndeki 5 katlı bir bina, 7,7'lik depremde büyük hasar aldı. Aynı gün yaşanan 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde tamamen yıkılan binadan geriye sadece yangın merdiveni ayakta kalabildi.

BİNA DEPREME DAYANAMADI AMA YANGIN MERDİVENİ AYAKTA

Binanın bulunduğu mahallede yaşayan Halil Özgün, binanın yıkılışı sırasında çok yakınında bulunduğunu, enkaz altında kalmadığı için şükrettiğini söyledi. İlk depremin büyük hasara yol açtığını anlatan Özgün, yıkılan binanın yanındaki apartmanda yaşadığını, ikinci sarsıntının ardından caminin büyük zarar gördüğünü, yanındaki binanın da yıkıldığını aktardı.

"ALTINDA KALMADIĞIMIZA ŞÜKRETTİK"

Özgün, kendi evlerine henüz kontrol yapılmadığı için girmediklerine değinerek, "İkinci deprem de çok şiddetliydi. Zaten bina ikinci depremle yıkıldı. Ben de deprem sırasında oradaydım altında kalmadığımıza şükrettik." ifadesini kullandı.(AA)

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
1
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
2
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
3
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
4
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
5
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
6
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
7
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Mucize kurtuluş 120 saat sonra gerçekleşti
﻿Mucize kurtuluş 120 saat sonra gerçekleşti
﻿Mucize kurtuluş 120 saat sonra gerçekleşti
﻿Malatyaspor ligden çekilme kararını iletti
﻿Malatyaspor ligden çekilme kararını iletti
﻿Malatyaspor ligden çekilme kararını iletti
﻿Şenol Güneş talep etti. Beşiktaş'ta flaş Borini gelişmesi
﻿Şenol Güneş talep etti. Beşiktaş'ta flaş Borini gelişmesi
﻿Şenol Güneş talep etti. Beşiktaş'ta flaş Borini gelişmesi
﻿Depremde yaşamını yitiren Uzman Çavuş Mehmet Ali Bulut ve ailesinin cenazesi defnedildi
﻿Depremde yaşamını yitiren Uzman Çavuş Mehmet Ali Bulut ve ailesinin cenazesi defnedildi
﻿Depremde yaşamını yitiren Uzman Çavuş Mehmet Ali Bulut ve ailesinin cenazesi defnedildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.