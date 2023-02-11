Beş katlı binanın sadece yangın merdiveni sağlammış

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük yıkım yaşandı. Hasarın en büyük olduğu şehirlerden biri de Malatya'ydı. İşte Malatya'da çekilen bir görüntü deprem gerçeğini ortaya koyarken, ibretlik bir görüntü olarak kayıtlara geçti. Bina çökmüştü ama yangın merdiveni dimdik ayakta kalmıştı.

BİNADAN GERİYE YANGIN MERDİVENİ KALDI

Zaviye Mahallesi'ndeki 5 katlı bir bina, 7,7'lik depremde büyük hasar aldı. Aynı gün yaşanan 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde tamamen yıkılan binadan geriye sadece yangın merdiveni ayakta kalabildi.

BİNA DEPREME DAYANAMADI AMA YANGIN MERDİVENİ AYAKTA

Binanın bulunduğu mahallede yaşayan Halil Özgün, binanın yıkılışı sırasında çok yakınında bulunduğunu, enkaz altında kalmadığı için şükrettiğini söyledi. İlk depremin büyük hasara yol açtığını anlatan Özgün, yıkılan binanın yanındaki apartmanda yaşadığını, ikinci sarsıntının ardından caminin büyük zarar gördüğünü, yanındaki binanın da yıkıldığını aktardı.

"ALTINDA KALMADIĞIMIZA ŞÜKRETTİK"

Özgün, kendi evlerine henüz kontrol yapılmadığı için girmediklerine değinerek, "İkinci deprem de çok şiddetliydi. Zaten bina ikinci depremle yıkıldı. Ben de deprem sırasında oradaydım altında kalmadığımıza şükrettik." ifadesini kullandı.(AA)