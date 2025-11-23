YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Barosu ev sahipliğinde düzenlenen “İç Anadolu Bölgesi Genişletilmiş Baro Başkanları Toplantısı”, bölge barolarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda avukatlık mesleğinin kronikleşen sorunları, yargı mekanizmasının işleyişi, savunma hakkının güçlendirilmesi ve baroların kurumsal rolünün artırılmasına yönelik geniş kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Aksaray Baro Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün, toplantı sonrası yaptığı açıklamada birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“İç Anadolu Bölgesi Genişletilmiş Baro Başkanları Toplantımızı gerçekleştirdik. Mesleğimizin sorunlarını ve çözüm yollarını birlikte değerlendirerek yol haritamızı belirledik. Katılımlarından ve katkılarından dolayı TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan'a, TBB Yönetim Kurulu Üyelerine ve Baro Başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.”

Toplantının en önemli gündem başlıklarını;

Avukatların özlük haklarının iyileştirilmesi,

CMK ücret tarifeleri ve uygulama sorunları,

Hukuk fakültelerinin nitelik ve kontenjan düzenlemeleri,

Yargıda iş yükünün azaltılması ve etkin savunma mekanizmalarının güçlendirilmesi,

Baroların kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi,

Genç avukatların mesleğe uyum ve ekonomik sorunları

oluşturdu.

Bölge baro başkanları, mevcut sorunların çözümü için ortak çalışma komisyonları kurulması, Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile koordinasyonun artırılması ve mesleğin itibarı ile savunma hakkının güçlendirilmesine yönelik daha aktif adımlar atılması konusunda mutabakata vardı.

Aksaray Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının, İç Anadolu Bölgesi baroları arasında iş birliği ve güç birliği açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Toplantı, karşılıklı istişareler ve ortak deklarasyon çalışmalarıyla sona erdi.