Bölge genelinde yetkililer, öğrenciler ve vatandaşlar, geleceğe nefes olmayı amaçlayan fidan dikimlerine katıldı

Nevşehir merkeze bağlı Boğazköy'de düzenlenen programa il protokolü, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, emniyet ve jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı.

Programda ilk fidanı Vali Ali Fidan dikti. Kent genelinde yıl sonuna kadar 400 bin fidanın toprakla buluşturulması planlanıyor.

Yozgat Yukarınohutlu Mahallesi Hanife Yolu mevkisinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri, sivil toplum temsilcileri, öğrenciler, emniyet ve jandarma personeli ile vatandaşların yer aldığı programda ilk fidanı Vali Mehmet Ali Özkan dikti.