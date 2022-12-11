İç çamaşırı ile uyumak zararlı mı?

Özellikle tayt gibi dar kıyafetlerde dikiş izlerinin dışarıdan belli olması nedeniyle birçok kadın iç çamaşır giymeyi tercih etmiyor. Tabii, piyasada dikişsiz çamaşırlar bulunuyor ancak bu çamaşırlar da yapıları nedeniyle pek tercih edilmiyor. Bazı kişiler, iç çamaşır giymemenin genital bölgeyi savunmasız ve bakterilere açık hale getirdiğini düşünürken bazıları ise iç çamaşır giymemenin çok daha sağlıklı olduğunu belirtiyor.

Aslında uzmanlar da iç çamaşırı giymemenin vücuda pek çok faydası olduğunu söylüyor. İç çamaşırı gibi sıkı giysiler, midenizde baskı oluşturabilir. Bu durum da mide asidinizin yemek borunuzdan yukarı çıkmasına yani reflüye neden olabilir. Reflü, 20-30 yaş arası yetişkinler arasında yaygındır. Reflü riskini azaltmak için iç çamaşırlarınızdan kurtulmanız gerekiyor.

Mantar enfeksiyonu, kadınların en sık karşılaştıkları bakteri enfeksiyonlarından biri.

Enfeksiyonun en bilinen nedeni çamaşırın ıslak kalması. Pamuklu iç çamaşırlar, nemi tuttuğu için bakterilerin büyümesine olanak tanıyor. Bu nedenle iç çamaşırı giymemek, genital problemler yaşama riskinizi azaltabilir.

Külot dahil olmak üzere birçok giysi; yapay kumaşlar, renklendiriciler ve kimyasallar içerdiği için kolayca alerjik tepkiye neden olabilir. Bu reaksiyon kendini tahriş, kabarcık, kızarıklık ve şişlik olarak gösterebilir. Eğer hassas bir cilde sahipseniz, alerjik enfeksiyonlardan kaçınmak için doğal kumaşlardan yapılmış çamaşır giymeli ya da hiç çamaşır giymemelisiniz. İç çamaşırınızı yatmadan hemen önce çıkarmak, cinsel organlarınızın hava almasını sağlar. Bu da pek çok bakterinin oluşumunu ve kötü kokuyu önler.

Kadın doğum uzmanlarına göre, vajinanın bazen temiz havaya ihtiyacı vardır. Öte yandan iç çamaşırınız olmadan uyumak vücudunuzun da daha rahat olmasını sağlar.

İç çamaşırı giymemek, sadece daha rahat olmanızı sağlamaz, aynı zamanda kan dolaşımınızı da hızlandırır. Özellikle daha ince bir görünüm için sıkı iç çamaşırları giyiyorsanız, bu kan dolaşımınızı yavaşlatır.

Kadın sağlığı uzmanlarına göre, iç çamaşırınız gerçekten sıkıysa, sinir sıkışmanız olabilir.