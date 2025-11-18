Gastroenteroloji uzmanı doktor Ahmet Akbay, Aslan'ın, ERCP yöntemiyle dünyada 48’inci hasta olarak safra kesesi ameliyatının gerçekleştiğini söyledi.

Evin Aslan, karın ağrıları sebebiyle önce Pazarcık ilçesinde bir hastaneye, buradan da tedavi için Gaziantep Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Gastroenteroloji uzmanı doktor Ahmet Akbay tarafından muayene edilen Aslan’ın sağda olması gereken karaciğer ve safra kesesinin solda, solda olması gereken kalbinin ise sağda olduğu tespit edildi. Karın ağrısının ise safra kesesindeki taşlardan olduğu belirlenen Evin Aslan, ameliyata alındı. Hastanın iç organlarının ters yönde bulunmasının dünyada nadir görülen bir durum olduğunu söyleyen doktor Akbay, "Hastamız için özel oda ve cihazlarımızı dizayn ederek, ERCP yöntemiyle müdahale ettik. Hastamız iç organlarının ters yönde olması gerekçesiyle uygulanan ERCP yönteminde dünyadaki 48’inci hasta oldu. 47’nci hasta daha önce Diyarbakır’da bu yöntemle sağlığına kavuşmuştu" diye konuştu.

Vücudunda ters yönde bulunan safra kesesinden ameliyata alındığını söyleyen uzman doktor Akbay, “Hastamız karın ağrısı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Çekmiş olduğumuz MR'da karın iç organlarının tam tersi yerleşmiş olduğunu gördük. ‘Situs inversus totalis’ denilmektedir buna. Sağda olması gereken karaciğer ve safra kesesi sol tarafta, solda olması gereken kalp ise sağ tarafta yerleşmişti. Bu hastamızın safra kanalında taşı olup, akut pankreatit atağı geçirmekteydi. Safra kanalındaki taşlarını ileri endoskopik yöntem olan ERCP işlemiyle başarılı bir şekilde ameliyat ettik" ifadelerini kullandı.

‘ODANIN DİZAYNINI ONA GÖRE AYARLADIK’

Hastadaki durumunun dünyada ender görüldüğünü söyleyen doktor Akbay, "Hem organların ters tarafta olması, aynı zamanda safra kanalında taş ve pankreklatları geçirmesi çok nadir görülen bir durumdur. Dolayısıyla ileri endoskopik yöntem olan ERCP işlemi içinde hastanın tam ters pozisyonda, başarılı bir şekilde yatırdık. Odanın dizaynını ona göre ayarladık, işlem oldukça zor olmasına rağmen başarılı bir şekilde işlemimizi yaptık, hastamız sağlığına kavuştu" diye konuştu.

Sağlığının iyi olduğunu söyleyen Evin Aslan, "Tedavi için önce Pazarcık ilçe hastanesinde yattım. Sonra buraya geldim. Ahmet Hocam ilgilendi ve organlarımın vücudumda ters olduğunu fark etti. ‘Hemen ameliyat olacak’ dedi. ‘Senin iç organların ters’ dedi. Müdahale etti. Çok şükür şimdi de ben iyi ve rahatım. Taşlar büyüyünce ağrılarım çok arttı. Sağlığıma kavuştum ama ameliyatın çok zorlu geçtiğini söylediler. Ahmet Hocama ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI