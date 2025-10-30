Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinin kenar mahallelerinde uyuşturucu çetelerine yönelik operasyon gerçekleşti. Polis ekiplerinin drone destekli operasyonunda can kaybı belirsizliğini koruyor.

Kamu savunma ofisi en az 132 kişinin öldüğünü açıkladı. Polis bu sayıyı 121 olarak duyurdu. Favela sakinleri ise 180 kişi saydı.

Rio halkı, gece boyunca cesetleri şehirdeki Penha Meydanı'nda toplarken, bazı öfkeli Brezilyalılar ise polisi toplu infaz gerçekleştirmekle suçladı.

Yetkililer ise yüksek sayıdaki ölü sayısının beklenen bir sonuç olduğunu söyledi. Yetkililer, söz konusu operasyonun 2 aydan uzun süredir ayrıntılı olarak planlandığını ve özel operasyon biriminin şüphelileri pusuda beklediği ormanlık bir yamaca sürmeyi amaçladığını söyledi. Rio de Janeiro Kamu Güvenlik Sekreteri Victor Santos da, "Operasyonlardaki ölümcüllük tercih edilen olmasa da beklenen bir sonuçtu" ifadelerini kullandı.





"OPERASYON, FEDERAL HÜKÜMET BİLGİLENDİRİLMEDEN GERÇEKLEŞTİ"

Brezilya Adalet Bakanı Ricardo Lewandowski, operasyon gerçekleştirilmeden önce federal hükümete bilgi verilmediğini açıkladı. Lewandowski ayrıca, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yaşanan ölümleri şaşkınlıkla karşıladığını bildirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Silva da olaya ilişkin açıklamasında, uyuşturucu kaynaklı şiddetle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, polis ve masum aileleri riske atmadan çetelere yönelik koordineli çalışmalar yapılması çağrısında bulundu. Silva, "Organize suç şebekelerinin aileleri ortadan kaldırmasını, halkı ezmesini ve şehirlerde uyuşturucu ile yaymasını kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı. Devlet Başkanı Lula, olaydan dolayı ‘dehşete düştüğünü’ sözlerine ekledi.

Öte yandan hükümet, soruşturmayı yürütmek üzere adli ekibin Rio’ya gönderileceğini açıkladı.



BM: "DEHŞETE DÜŞTÜK"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi'nden de söz konusu operasyona tepki geldi. Açıklamada, BM'nin operasyona ilişkin gelişmelerden "dehşete düştüğü" belirtilirken, "Yetkililere uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatarak, acil ve etkili soruşturmalar başlatılmasını talep ediyoruz" ifadeleri kullandı.





KIZIL KOMUTA ÇETESİNE YÖNELİK EN BÜYÜK OPERASYON

Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro daha önce yaptığı bir açıklamada, suçluların polis ve sivillerin üzerine patlayıcılar bırakmak için insansız hava araçları (İHA) kullandığını açıklamıştı. Vali Castro ayrıca, "Uyuşturucu terörizmine karşı duyuyoruz" ifadelerini kullanarak, operasyonda 2 bin 500 güvenlik personeli ve 32 zırhlı aracın yer aldığını aktarmıştı.

Büyük çaplı uluslararası etkinlikler öncesinde geniş çaplı polis operasyonlarının olağan olduğu Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen operasyon, en büyük uyuşturucu ve silah kaçakçılığı çetelerinden Kızıl Komuta (Comando Vermelho) aleyhinde bugüne kadarki en büyük operasyon olarak nitelendirmişti. Çatışmalar nedeniyle sağlık ve eğitim kurumunun faaliyetlerinin aksamış, otobüs güzergahları değiştirilmişti.

BELEDİYECİLİK BİLE YAPIYORLARDI

Favelada hükümet görevi gören bu kartel, uyuşturucu, fuhuş ve silah ticaretiyle para kazanıyor ve favelayı yönetiyordu. Altyapı çalışmaları ve belediyecilik bile yapıyordu.

Çatışmalar bir gün bir gece boyunca aralıksız sürdü. Faveladaki gecekondular alev aldı, polis kapı kapı gezerek ölüm saçtı. Geriye sadece cesetler kaldı.

Ölenlerin çoğu ağır suçlardan hüküm giymiş kişiler ya da çete mensuplarıydı. Ancak Brezilya hükümetinin hizmetlerinin erişmediği favelalarda bu kişiler, mahallelerin sakinleri için onlardan biriydi.