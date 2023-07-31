Icardi 3 yıl yaşayacağı havuzlu villanın fotoğrafını paylaştı

Galatasaray'ın PSG'den bonservisi ile transfer ettiği Mauro Icardi, yeni evini sosyal medyadan paylaştı. Malikaneyi andıran evinde Wanda Nara ve çocuklarıyla beraber kalacak.

Icardi 3 yıl yaşayacağı havuzlu villanın fotoğrafını paylaştı

Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'a kiralık transfer olan ve attığı gollerle kazanılan şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olan Mauro Icardi, bu sefer Sarı Kırmızılılar'a 3 yıllığına transfer oldu.

KAP'a yapılan açıklamada; Galatasaray, 3 yıl için Icardi'ye 6'şar milyon euro maaş ödeyeceği belirtildi.

Öte yandan Icardi, sosyal medya hesabından yeni evini paylaştı.

Arjantinli yıldız, "Evim güzel evim" notuyla kızıyla çekildiği pozu sosyal medyadan paylaştı.

Paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Karısı Wanda Nara ve çocukları bu evde kalacak.

İşte Icardi'nin yeni evi;

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