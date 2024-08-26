Icardi 60.000.000 TL’lik süper makinasıyla nerede ortaya çıktı

Düzenleme: Baybars Fatih Ergün
Icardi 60.000.000 TL’lik süper makinasıyla nerede ortaya çıktı

Her adımı, her hareketi olay olan Galatasaray’ın fenomen golcüsü Icardi 60.000.000 TL’lik aracıyla görüntülendi.

10 yıllık eşi Wanda Nara’nın boşanma kararı almasının ardından morali bozuk olan Icardi’nin takımdan bazı arkadaşlarıyla gece eğlencelerine gittiği görülmüştü.

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Icardi son olarak 60.000.000 TL’lik sarı Lamborghini Urus 4.0’la görüntülendi.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana süper makinasıyla giden Icardi’nin “R” plaka kullanması Fenerbahçe’ye gönderme olarak yorumlandı.

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AYRILIĞI UNUTMAK İÇİN KENDİSİNE 60 MİLYONLUK HEDİYE

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, uzun süredir devam eden çalkantılı ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı.

Wanda Nara, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 10 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını doğrulamıştı.

Nara, ayrılık kararının kişisel ve sağlık nedenlerinden kaynaklandığını belirtti ve "Bu yıllar hayatımın en güzel yıllarıydı ama artık yalnız kalmam gerekiyor" demişti.

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Ayrılık sonrası Icardi, kredi kartlarını iptal ederek Nara'ya rest çekmişti. Bu süreçte, Nara'nın eski eşi Maxi Lopez'in, Nara'nın bazı masraflarını üstlendiği ortaya çıkmıştı. Icardi ise moralini yüksek tutmak için kendisine 60 TL değerinde lüks bir araç hediye etmişti.

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