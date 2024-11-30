Icardi Arjantin’de ilk kez mahkemeye çıktı. Wanda Nara boşanma davası açmıştı

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Icardi Arjantin’de ilk kez mahkemeye çıktı. Wanda Nara boşanma davası açmıştı

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Icardi, Arjantin’de ilk kez mahkemeye çıktı. Yıldız oyuncu mahkemeye Wanda Nara’nın açtığı boşanma davası ile ilgili çıktı.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yla devam eden boşanma davası için ilk kez mahkemeye çıktı. Mauro Icardi boşanma davasında psikolojik değerlendirme için Buenos Aires'te mahkemeye çıktı.

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Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile tartışmalı boşanmalarına ilişkin devam eden hukuki ihtilafın bir parçası olarak psikolojik değerlendirmelerden geçti.

Yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından Mauro Icardi tedavisi için Arjantin'e gitmişti.

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Wanda Nara, geçtiğimiz ay Arjantin'de boşanma davası açmış ardından Mauro Icardi de İtalya'da hukuki süreci başlatmıştı.

2022'de de ilişkileri sona ermeye yaklaşan çift, 2023 yılında barışmıştı.

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