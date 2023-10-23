Icardi Bayern maçında oynayacak mı? Durumu belli oldu

Galatasaray'ın yarın sahasında konuk edeceği Bayern Münih maçı öncesi, tüm gözler Icardi'ye çevrildi.

Icardi Bayern maçında oynayacak mı? Durumu belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arjantinli golcünün sakatlığının korkulduğu gibi olmadığını ancak şiddetli ağrılarının bulunduğunu açıkladı.

Şampiyonlar Ligi’ndeki dev karşılaşma öncesinde Milliyet’e konuşan Buruk, Icardi’de korkulduğu gibi sakatlık yaşanmadığını ama şiddetli ağrılarının bulunduğu söyledi. Sarı-kırmızılı teknik adam, “Ağrı eşiği nedir bakmak lazım. Bizim için daha kötü bir senaryo da olabilirdi. Son antrenmanda da durumu belli olmayabilir ve maç günü durumunu gözden geçirebiliriz. İğne ile çıkıp oynaması mümkünse bunu de değerlendireceğiz. Aynı sorunu yaşayıp oynayan oyuncular var. Burada kişiden kişiye değişir. Icardi hep özverili olmuştur ve gereken fedakarlığı yapar” diye konuştu.

Galatasaray, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Icardi’nin MR tetkiklerinde ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir” ifadesi kullanıldı. Kulüp doktoru Yener İnce de, “Ağrı olduğu için süre veremiyoruz. Icardi bizim için çok kıymetli bir oyuncu ve dikkatli hareket ediyoruz” yorumunu yaptı.

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