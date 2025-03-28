Icardi Beşiktaş - Galatasaray maçına gelecek mi?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Icardi Beşiktaş - Galatasaray maçına gelecek mi?

Galatasaray taraftarının beklediği Mauro Icardi'nin Beşiktaş derbisine gelip gelmeyeceği belli oldu.

Galatasaray'ın Tottenham maçında çapraz bağlarının kopması sebebiyle uzun zamandır sahalardan uzak kalan Mauro Icardi'nin Beşiktaş derbisini izlemeye gelmeyeceği öğrenildi.

TÜRKİYE'YE GELMEYECEK

Gazeteci Mehmet Özcan yıldız oyuncu için "Icardi şu aşamada kısa vadede Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor. Çocuklarıyla ilgileniyor. Dava süreci ve tedavisi devam ediyor. Icardi derbi sürecinde Istanbul'da olmayacak ama sezon sonunda muhakkak burada olmalı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarının sevgilisi Icardi Fenerbahçe ile RAMS Park'ta oynanan ve 0-0 berabere biten derbi maçını izlemeye ülkesi Arjantin'den gelmişti.

Son Haberler
Çakmakla gaspa 15 Yıl: Taksici şoke oldu
Çakmakla gaspa 15 Yıl: Taksici şoke oldu
5 saniye arayla 2 araç çarptı
5 saniye arayla 2 araç çarptı
Hollywood yıldızı Megan Fox dördüncü kez anne oldu!
Hollywood yıldızı Megan Fox dördüncü kez anne oldu!
CHP'den AYM'ye başvuru! 7539 sayılı kanunun iptali istendi
CHP'den AYM'ye başvuru! 7539 sayılı kanunun iptali istendi
Bodrum FK - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
Bodrum FK - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri