Icardi Beşiktaş - Galatasaray maçına gelecek mi?

Galatasaray'ın Tottenham maçında çapraz bağlarının kopması sebebiyle uzun zamandır sahalardan uzak kalan Mauro Icardi'nin Beşiktaş derbisini izlemeye gelmeyeceği öğrenildi.

TÜRKİYE'YE GELMEYECEK

Gazeteci Mehmet Özcan yıldız oyuncu için "Icardi şu aşamada kısa vadede Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor. Çocuklarıyla ilgileniyor. Dava süreci ve tedavisi devam ediyor. Icardi derbi sürecinde Istanbul'da olmayacak ama sezon sonunda muhakkak burada olmalı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarının sevgilisi Icardi Fenerbahçe ile RAMS Park'ta oynanan ve 0-0 berabere biten derbi maçını izlemeye ülkesi Arjantin'den gelmişti.