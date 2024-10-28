Icardi, Beşiktaş maçında gol atarsa tarihe geçecek

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Icardi, Beşiktaş maçında gol atarsa tarihe geçecek

Beşiktaş karşılaşmalarında sergilediği performansla takdir toplayan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, tam konsantre olarak derbi hazırlıklarını sonlandırırken, Arjantinli yıldız ile ilgili bir detay dikkat çekti. Icardi, derbide gol atması durumunda bir rekora imza atacak.

Galatasaray’ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi, özellikle Beşiktaş derbilerinde sergilediği performansla dikkat çekiyor. Deneyimli oyuncu Beşiktaş ile oynanan lig derbilerinde takımını sırtlıyor. Sarı-Kırmızılılar’da geçmiş yıllarda bu şekilde bir Milan Baros performansı vardı. Forma giydiği 8 maçta 5 golü olan Baros’a karşılık, Icardi de 4 maçta 5 gol atmıştı.

TÜM GÖZLER ONUN ÜSTÜNDE OLACAK

Taraftarların sevgilisi olan Arjantinli süperstar, bugün gol atarsa Galatasaray formasıyla Beşiktaş’a karşı oynanan derbilerde en çok gol atan yabancı olacak. Hemen hemen her hafta yeni bir rekor için sahaya çıkan Aslan’da gözler bu kez de Icardi’nin üzerinde olacak. Başarılı isim maça tam konsantre bir şekilde hazırlıklarını tamamladı.

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