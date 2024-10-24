Icardi “Beşiktaş’a gol atacak mısın?” sorusunu böyle yanıtladı

Galatasaray’ın Elfsborg’u 4-3 mağlup ettiği maçta oynadığı oyunla göz dolduran isimlerden biri Icardi oldu. Arjantinli golcü, maçtaki ilk golü kaydeden isim oldu. Icardi, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 3 maçta 2 gol ve 1 asiste ulaşırken, sezon başından bu yana oynadığı 12 maçta ise 6 gol ve 2 asist kaydetti.

Sezon başında formsuzluğu ile dikkat çeken ancak son haftalarda eski performansına dönen Icardi gözünü Beşiktaş maçına çevirdi. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Arjantinli golcüye pazartesi günü oynanacak derbi maçı ile ilgili soru soruldu.

Beyaz TV’nin sorularını yanıtlayan Icardi “Beşiktaş’a gol atacak mısın?” sorusuna “Umarım" şeklinde yanıt verdi.