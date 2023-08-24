Icardi: Buna alışmamız gerekiyor

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldız, İstanbul'da Molde'yi taraftarlar ile karşılayacaklarını dile getirdi.

Icardi: Buna alışmamız gerekiyor

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Molde maçında 1 gol ve 1 asist yapan Mauro Icardi, açıklamalar yaptı.

İşte Icardi'nin açıklamaları

-Güzel bir gol attım ama asistte çok keyifliydi. Hepimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Evimizdeki maça da kazanmak için çıkacağız.

-Farklı sahalarda ve şartlarda oynadığımız zaman farklı olabiliyor. İyi oynayamadığımızı söyleyebilirim ama buna alışmamız gerekiyor. Bu bir bahane değildir hiçbir zaman. Gruplara kalmak istiyorsak evimizdeki maçı kazanmamız gerekiyor.

-Zorlu bir maç oldu. Alışık olduğumuz bir saha değildi, rakip ise bu sahaya alışıktı. Farklı bir ritmde oynamak gerekiyordu. Kazandığımız için mutluyuz.

-Galatasaraylı taraftarları çok seviyorum. Onlar da bana sevgiyle yaklaşıyor. Evimizde ve deplasmanda hep yanımızdalar. Ben de onların sevgisinin karşılığı olarak sürekli goller atmak istiyorum. Çok iyi takımlarda, çok iyi taraftarların önünde oynadım. Arjantinliyim ben zaten. Orada o tutku yaşanır. Sıradışı bir ortam var burada. Dünyadaki en iyi taraftarlardan biri bizim taraftarımız. Molde güçlü bir takım. Şimdi evimize gelecekler. Taraftarlarımızla birlikte onları çok güzel karşılayacağız.

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