Galatasaray'ın gol makinesi Mauro Icardi ile sevgilisi China Suarez'in aşkı tüm hızıyla sürüyor. Özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Arjantinli forvetin, biricik aşkı Suarez'e yaptığı dev jest magazin gündemini sarstı.

Wanda Nara ile yaşadığı olaylı ayrılığın ardından China Suarez ile oldukça mutlu bir dönem geçiren Icardi, her fırsatta ilişkisinin iyi gittiğini gösteriyor.

Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre, yıldız futbolcu ile sevgilisi China Suarez arasındaki ilişki dolu dizgin ilerliyor.

500 BİN LİRALIK FORMA SÜRPRİZİ

Icardi, sevgilisi China Suarez için sırt numarası olan 9 numaralı formasını tamamen kişiselleştirdi. 9 numaranın altına 'China' ismini yazdıran yıldız oyuncu, bu özel formayı 500 bin lira değerindeki değerli taşlarla nakış gibi işletti.

Formalarındaki isim, numara ve Türk bayrağı logosunu taşlarla süsleten Icardi'nin bu jesti karşısında China Suarez'in büyük mutluluk yaşadığı öğrenildi.

Mauro Icardi ve China Suarez, ilişkilerini sosyal medyada paylaştıkları romantik pozlarla sık sık gözler önüne sermeye ve sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor. İkili, evliliğe doğru emin adımlarla ilerlerken, Suarez'in İstanbul'a olan hayranlığı da dikkat çekiyor.

Galatasaray'ın maçlarını kaçırmayan ve tribünden sevgilisine destek olan Suarez, bu özel yeni formasıyla tribündeki yerini alacak.

"11 YILDIR İLK DEFA HUZURLUYUM"

Geçmişte China Suarez ile olan ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulunan Icardi, hayatındaki bu yeni dönemi şu sözlerle ifade etmişti: "Evet, mutluyum, aşığım, 11 yıl sonra huzurluyum… İstediğim kadınlayım, çocuklarıyla ve kendi çocuklarımla örnek bir anneyle birlikteyim. Kendimi göstermekten çekinmiyorum çünkü kimseye borcum yok, saklayacak bir şeyim de yok."